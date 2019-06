Raúl Torres dice que no ha cobrado nada por las canciones a la Revolución que ha "colocado"

Publicado el Martes, 25 Junio, 2019 - 14:04 (GMT-5)

El trovador cubano Raúl Torres asegura que jamás ha cobrado "ni un centavo" por las canciones que le ha hecho al régimen de La Habana.

En una entrevista concedida al portal oficilista Cubasí, el músico comenta que son el resultado de la decepción sufrida al visitar países capitalistas.

"No he cobrado un centavo por ninguna de las canciones que he colocado. Fue suficiente la tamaña decepción que tengo de la sociedad capitalista en mi estancia en ciertos países. Ese fue el pago suficiente como para no parar de denunciar con mis canciones la mentira y la manipulación, y en este caso, la imposición de leyes totalmente injustificables", explica.

No obstante, el músico a quien también consideran la voz más visible del oficialismo cubano, asegura que quienes le critican en las redes sociales sí reciben un pago por ello.

"Hay dinero... Ya es una verdad a voces cuántos mercenarios tenemos dentro y fuera de nuestro país, todo el mundo los conoce. Hemos visto la lista millonaria de pagos a entes que trabajan en esta ciberguerra contra nuestra patria y, precisamente, hay gente sin escrúpulos cobrando tres pesos por intentar desacreditar a nuestros artistas que se han posicionado al frente de nuestra Revolución".

Torres, que suele escribir una canción sobre cada asunto político que afecte al Gobierno de La Habana, también se refirió a las críticas que recibió por su más reciente tema en respuesta a la activación en EE.UU del título III de la ley Helms-Burton.

"Me frustra constatar tanta ignorancia en ese comando fascista, dedicado a criticar cada canción con texto que les molesta; sin embargo, lejos de ralentizarme, me impulsan, porque la promoción que me hacen es fortísima", dijo.

Torres, autor de temas como Cabalgando con Fidel o Pon una ley, ha estado envuelto en varias polémicas recientemente. Una de ellas, luego de que brindara su apoyo al comandante Guillermo García Frías con su idea de "cultivar" avestruces porque sin más viables que las vacas.

"Amigos y amigas, sólo para confesarles mi adicción al caldo de patas de avestruz..riquísimo, pero tanto colágeno me ha provocado un priapismo que estoy en observación en el clínico", escribió.

"Y afuera del local hay una cola larga de las madres de los que se han burlado en estos días de nuestro querido, glorioso y cojonúo comandante, locas por entrar a aliviarme mi padecimiento, qué contentas se van de la consulta!!!!!....he dicho...jajajajajajjaja", agregó.

Los cubanos no tardaron en tildarlo de machista por referirse de ese modo a las mujeres.

