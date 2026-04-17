Raúl Torres en la trinchera melodramática, junto a Canel: "La poesía de la resistencia"

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El trovador cubano Raúl Torres lo hizo otra vez. Bajo el título de "Inminente declaración de trinchera!!!" (con signo de admiración triplicado), "cometió" otra declaración lírica dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel en el que convierte al gobernante en protagonista de una novela épica revolucionaria, con palmas reales, botas llenas de lodo, "humildad feroz", y otras especies sensibleras: pura "poesía de la resistencia".

El "poema en prosa" arranca con una imagen que haría sonrojar a cualquier profesor de taller literario: "En el hueso más hondo de esta noche larga, donde el horizonte se hace a veces niebla de cansancio, hay una raíz que no se rinde". Desde ahí, Torres no frena: une en la gloria a Díaz-Canel con José Martí, lo llama tiernamente "compañero" y lo pinta como capitán abnegado de un barco que lleva "un pueblo entero a bordo", navegando heroicamente, "con la humildad feroz" contra el oleaje del imperialismo.

"Tu valentía tiene la forma extraña y digna del que decide quedarse cuando el mundo ofrece la salida fácil del naufragio", encumbra Torres. Y añade unas líneas después: "Guarda un poco de esa luz para cuando el pecho pese como plomo, sabes que en el surco invisible de esta isla que resiste, hay un silencio de millones que se convierte en escudo cuando pronuncias la palabra 'Patria'. No es solo un país Diaz-Canel, es una porfía del amor contra la geografía del imperio".

Sería bueno, dicho sea de paso, que guardara un poco de esa "luz" para compensar los incesantes apagones que sufre la Isla, que alcanzan más de 20 y 30 horas en muchas localidades.

El "necrotrovador oficial" define la actitud del gobernante ante sus adversarios: "Esa es la poesía de la resistencia: saberse vulnerable y aún así, no ceder al miedo." El enemigo, aclara con precisión metafórica, "tiene nombre de banco y carta de destino", mientras que los críticos son simples "cínicos" que "calculan el peso de los bloques en dólares fríos", pero son incapaces de medir "la ternura blindada" que requiere defender la utopía.

El arrebato poético continúa con una referencia agropecuario-meteorológica: "Sigue, sigue con la certeza del que siembra en ciclón, porque después del aguacero, cuando las botas estén llenas de lodo y el cansancio quiera disfrazarse de razón, un retoño de palma real va a romper el cemento del asedio. Y va a florecer, compañero, va a florecer porque no has soltado la raíz".

El texto cierra con una actualización del clásico guevarista, con añadido sentimental incluido: "Hasta la victoria. Siempre. Más allá de la victoria, hasta la ternura de lo justo".

Este post es el tercero de su tipo en menos de diez días. El domingo 13 de abril, Torres ya había publicado otra declaración de afecto militante elogiando a Díaz-Canel tras su entrevista con la periodista de NBC Kristen Welker. Cada respuesta del presidente, a juicio del trovador, era como "un ladrillo más en ese distinto muro que no es de odio, sino de dignidad". Y el miércoles 8, apareció en su Facebook una especie de manifiesto lírico-barriotero que comenzaba: "... asere, déjame explicarte… qué pena y qué vergüenza me dan esos pseudoartistas que sueñan con ver correr la sangre de su propio pueblo", en referencia a artistas exiliados que, según él, promueven sanciones y una posible intervención militar en Cuba desde la comodidad de Miami.

Aunque se ha quejado lacrimosamente por no aparecer en el Museo de la Música, Torres lleva años ejerciendo de poeta laureado no oficial del régimen. Compuso "Cabalgando con Fidel" tras la muerte del dictador en noviembre de 2016, siguió con "Laureles y olivos" en 2017, dedicó "El último mambí" a Raúl Castro y lanzó en agosto de 2025 "Soy por Fidel", por el 99 aniversario del nacimiento de Castro.

Sus manifestaciones poético-adulatorias ocurren mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas, económicas y migratorias en décadas, con apagones masivos, intensas protestas y un éxodo histórico de población que no encuentra al parecer sitio en sus versos; ni siquiera un mínimo "retoño de palma real" que rompa el cemento de la realidad.

La alineación política del trovador le ha costado una pérdida sostenida de seguidores en redes sociales documentada desde enero de 2022, dato que los "cínicos", seguro supone Torres, también calcularán en dólares fríos.

La poesía de trinchera, quizá piensa el trovador, puede sustituir la electricidad, el pan y la libertad que le faltan a ese pueblo que, según él, el Díaz-Canel lleva heroicamente a bordo. Por favor, que paren el barco, nos queremos bajar.