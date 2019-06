229 niños villaclareños atentaron contra su vida en 2018

Publicado el Martes, 25 Junio, 2019 - 07:56 (GMT-5)

"Que un niño de siete años anude una soga, la enrolle alrededor de su cuello y salte de un muro, parece un juego macabro y no una decisión definitiva, de las que se toman en silencio. «Quería morirse», y quien escucha —con la garganta en un puño y la imagen del hijo propio nublándole los ojos— solo espera que en algún punto de la entrevista le digan, al menos, que no lo deseaba en serio."

Así, con tan dramático enfoque, inicia un reciente reportaje publicado por el periódico villaclareño Vanguardia sobre la violencia infantil, uno de los desencadenantes principales para que 61 menores hayan atentado contra su vida en lo que va de 2019 en este territorio central de Cuba.

Se trata de un fenómeno que, aunque poco abordado en los medios de prensa estatales, manifiesta una tendencia al alza en la provincia, según reconoce el semanario: “Al finalizar el pasado mes de abril, 47 niñas y 14 varones de entre 5 y 18 años, habían ingresado en el servicio de Salud Mental del Hospital Pediátrico Provincial José Luis Miranda por atentar contra su vida”, indicó Vanguardia.

Como parte de la investigación periodística llevada a cabo, el rotativo villaclareño entrevistó a la doctora Aimée Fournier, especialista en Primer Grado en Medicina General Integral y Psiquiatría Infantil, quien señala que "el alza evidente de los intentos de suicidio estriba en las razones predisponentes en la mayoría de estos casos: problemas paterno-familiares y abusos sexuales".

Los comportamientos suicidas constituyen, en palabras de la doctora, el motivo más recurrente para proceder al ingreso de un menor en el servicio de Salud Mental. Aunque no se logren establecer desde un inicio los motivos reales que tuvo el paciente para atentar contra su vida, y muchas veces los menores oculten esos móviles, el estudio integral del caso permite llegar a importantes conclusiones.

"Tras el ingreso, comenzamos a estudiarlos hasta detectar la raíz del problema, la cual ubicamos, en la mayor parte de las ocasiones, a partir de conflictos familiares que actúan como factores desencadenantes de autoagresiones. De hecho, muchas veces lo hacen no por el deseo real de morir, sino como un llamado de atención en respuesta a problemas internos en los que el maltrato infantil subyace casi invariablemente", explicó la doctora Aimée Fournier.

Según los datos difundidos por el rotativo la mayoría de los pacientes menores de edad acuden al envenenamiento.

"Según las estadísticas ofrecidas a Vanguardia por el Departamento de Registros Médicos de dicha institución, el 93.6 % de las menores y el 64.2 % de los niños ingirieron tabletas de diferentes tipos, hecho reiterado si lo comparamos con las cifras del 2018: un total de 229 intentos suicidas, de los cuales 223 utilizaron el mismo medio", apuntó el periódico.

El maltrato infantil, añade la nota, está presente tanto en familias funcionales como disfuncionales. En este sentido se alude al distanciamiento entre los padres y los hijos como una de las manifestaciones más frecuentes de los últimos años, ya que existe una tendencia creciente a delegar el cuidado y la educación de los menores en otros familiares o personas allegadas.

Entre los desencadenantes de esa problemática se menciona la distancia por motivos migratorios, y las urgencias económicas de la familia cubana, pues muchas veces los padres se ven obligados a priorizar cuestiones de supervivencia, a despecho del tiempo y la correcta atención de sus hijos.

"La emigración formal e informal, las misiones internacionalistas y la propensión a priorizar la economía para suplir las carencias básicas del hogar, han desembocado en que algunos niños y adolescentes se sientan minimizados, solos, y su reacción natural se manifestará en síntomas que van desde la depresión, la apatía y la tristeza, hasta el deseo de morir", argumentó la entrevistada.

Otro fenómeno alarmante, y que se encuentra estrechamente relacionado con la violencia infantil, es el aumento de los accidentes domésticos en edad pediátrica. Según el doctor Yandry Alfonso Chang, subdirector del Hospital Pediátrico José Luis Miranda, desde mediados de febrero se comenzó a notar un incremento en el número de los casos reportados, con el agravante de que las circunstancias han sido más embarazosas que de costumbre.

"Un niño de un año cayó dentro de una cubeta con agua y quedó con daño neurológico permanente; a una bebé de seis meses le dieron a tomar cloro por agua; recibimos a un lactante de cinco meses deshidratado y al borde de la muerte, después de que la madre violara el esquema de lactación y lo alimentara con arroz, frijoles y mortadela", enumeró el galeno.

"El rol paternal y familiar se ha resquebrajado hasta el punto de desvirtuar la condición tradicionalmente protectora del entorno hogareño. El incremento de la accidentalidad dentro de las casas nos alarma sobremanera: hoy, la negligencia familiar se ha convertido en el factor más influyente en las estadísticas de morbilidad pediátrica", sentenció el subdirector del Hospital Pediátrico José Luis Miranda.

En la propia institución hospitalaria se reciben como promedio anual entre cinco y diez pacientes menores de un año que sufren traumas craneales como resultado del maltrato infantil. En el pasado mes de abril se registraron dos casos, que fueron reportados a la PNR.

Sin embargo, el doctor Ángel Serafín Camacho Gómez, jefe del Grupo Provincial de Neurocirugía, considera que los procedimientos policiales no son todo lo exhaustivos que debieran: "En todos estos años de trabajo nunca se me ha citado para prestar declaración, lo que me hace pensar que esos casos no repercuten lo suficiente fuera del hospital", aseguró.

"Mantengo el criterio de que le falta más profundidad e involucramiento a la investigación policial. Nuestro servicio es uno de los que más reportes de violencia realizan, y hemos atestiguado que la patrulla se presenta, interrogan a quien acompañe al paciente, y en la mayoría de las ocasiones se quedan con esa versión del asunto, sin indagar más allá", puntualizó el doctor al semanario Vanguardia.

El entrevistado recordó un lamentable suceso que conmovió a los villaclareños en fecha reciente: "El año pasado tuvimos un caso muy triste que conmovió a Villa Clara, el del bebé de seis meses que falleció luego de que el padre lo apuñalara en la cabeza: el niño resultó la gran víctima de una trifulca marital", rememoró Camacho Gómez.

Tanto las manifestaciones de violencia contra los infantes como los intentos de suicidio por parte de estos son fenómenos que manifiestan un alza no solo en Villa Clara. Según la Organización Panamericana de la Salud, Cuba se encuentra entre los países de la región con mayor tasa de suicidios entre jóvenes. Hace solo unas semanas se difundió la triste noticia de un niño artemiseño de 14 años que se quitó la vida en su propia casa.

