"Mi hijo se apaga cada día": madre cubana pide ayuda urgente para salvar a un niño con tumor cerebral

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Madeline Terazon Godina, madre de Nael Caleb Ramírez Terazon, un niño de cuatro años residente en Santiago de Cuba, lanzó un pedido desesperado de ayuda para recaudar fondos y costear el tratamiento de su hijo, quien padece un tumor en el tallo cerebral cuya cirugía no puede realizarse en Cuba.

«Hoy me dirijo a ustedes con el corazón en la mano para pedir ayuda por mi hijo. Mi niño tiene apenas cuatro años y padece un tumor en el tallo cerebral, una zona muy delicada que en mi país no puede ser operada», escribió Madeline en la plataforma GoFundMe, donde se habilitó una cuenta para reunir los fondos necesarios para el tratamiento del pequeño.

«El tumor ha avanzado y mi hijo ya no camina, no habla y no puede valerse por sí mismo», lamentó Madeline al describir el estado actual del niño, cuya condición se ha deteriorado gravemente por el avance del tumor. «Cada día que pasa es crucial. Como madre duele profundamente verlo así y no poder hacer más».

Tras una búsqueda prolongada, la familia logró que el Hospital Clínico LIV Vadistanbul, en Estambul, Turquía, aceptara el caso de Nael Caleb. «Ya fue aceptado en un hospital de Turquía donde le ofrecen una esperanza de vida. El tratamiento allá es costoso por lo que necesitamos ayuda», explicó.

«Por eso hoy pido su ayuda. Cualquier aporte, por pequeño que sea, suma y nos acerca a darle la atención que merece y la oportunidad de seguir viviendo. Si no pueden donar, por favor compartan este mensaje. Eso también es una gran ayuda», suplicó la madre.

Para recibir las donaciones, una familiar llamada Noralie Izquierdo, radicada en Hialeah, Florida, abrió el 7 de enero una campaña en GoFundMe con una meta de 4,000 dólares. Casi cinco meses después de su apertura, la recaudación apenas alcanza $558, lo que representa menos del 14% de la meta.

La madre de Nael Caleb envió un mensaje a la redacción de CiberCuba en el que relató el caso de su hijo y sus gestiones para lograr la colaboración monetaria que les permita viajar a Turquía y que el niño reciba la atención requerida.

«El tratamiento allá es costoso por lo que necesitamos ayuda», recalcó, y añadió que la campaña en GoFundMe lleva meses, pero «la cuenta no avanza», razón que la decidió a dar un paso más en su lucha por «darle una oportunidad de seguir viviendo a su bebé».

«Le escribo para que le dé publicidad a mi historia a ver si se puede recaudar aunque sea una parte del dinero que hace falta», pidió Madeline. «Le he escrito a varios influencers y ninguno me ha respondido».

«Estoy desesperada», admitió la afligida madre, al describir la grave condición de su hijo: «En estos momentos, mi niño ya no habla, no camina y no puede valerse por sí solo, y cada día que pasa para él cuenta».

Quienes deseen colaborar con Nael Caleb pueden contactar a Madeline Terazon Godina en el número +53 55333306, o donar directamente a través de la campaña en GoFundMe.

Los tumores del tallo cerebral en niños figuran entre los diagnósticos más graves de la oncología pediátrica. La ubicación en esa zona —que regula funciones vitales como la respiración, el movimiento y el habla— hace que la cirugía sea extremadamente difícil o imposible en muchos centros.

En Cuba, el sistema de salud ha desarrollado protocolos con el fármaco nimotuzumab asociado a radioterapia para tumores cerebrales pediátricos, según información oficial del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, la crisis sanitaria del país —marcada por la falta de medicamentos, insumos y equipos, el deterioro de la infraestructura y la precariedad de los servicios médicos— ha obligado a muchas familias a buscar tratamiento en el exterior.