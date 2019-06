Díaz-Canel detalla la subida salarial en algunos empleos estatales en Cuba: será efectiva en agosto

Publicado el Sábado, 29 Junio, 2019 - 07:44 (GMT-5)

El gobernante Miguel Díaz-Canel expresó que la implementación del aumento salarial en el sector estatal presupuestado será explicada paulatinamente.

Aunque en un inicio el dirigente había dicho que la medida comenzaría a aplicarse en julio, “para que antes de concluir el verano los trabajadores reciban los primeros beneficios”, este viernes el diario Juventud Rebelde aclaró que la entrará en vigor será en agosto.

“No hablamos de una reforma salarial, esa vendrá después, pues forma parte de un proceso que se ha diseñado y es más amplio e incluye reforma en la política de precios, unificación monetaria y cambiaria, eliminación de subsidios, pero creemos que no podemos esperar en el tema del salario y hemos dado un primer paso”, subrayó Díaz-Canel en la visita a la provincia de Pinar del Río.

El mandatario anunció una subida al salario mínimo de 250 a 400 pesos, lo que supone una subida del salario medio de 871 a 1.067 pesos al cierre de 2018, según la página web del gobierno.

A partir de ese momento los empleados del sector presupuestado deberán contribuir a la Seguridad Social con un impuesto del 2.5 % quienes ganen hasta 500 pesos mensuales, y con un 5 % los que cobren más.

Según el dirigente, con esta medida se podrá poner en práctica la ya anunciada descentralización económica, en la que los trabajadores deberán participar en la elaboración de los planes económicos en sus entidades.

Díaz-Canel explicó que tener un salario mínimo de 400 pesos y un máximo de 3.000 pesos permitirá también mejorar la pirámide salarial, actualmente invertida.

Insistió en que la nueva disposición debe tener un respaldo en el comercio minorista, con la garantía de bienes y servicios que puedan ser adquiridos por la población para evitar la inflación.

No obstante, advirtió que no podrán incrementarse los precios ni en el sector estatal ni en el privado, pues la medida no está concebida para que alguien pueda enriquecerse a su costa.

“Tenemos que prever que no suban los precios en el sector estatal y vamos a discutir con el sector privado, no pueden subir precios porque nosotros no les estamos subiendo a ellos ningún servicio. Eso hay que discutirlo con los privados porque son parte también de esta sociedad y de esta revolución”, precisó.

