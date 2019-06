América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 28 Junio, 2019 - 14:02 (GMT-5)

En la reciente visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la provincia de Pinar del Río, refirió que ante los nuevos aumentos salariales en el sector presupuestado, los negocios privados no pueden subir los precios de sus servicios.

"Ahora tenemos que controlar que los precios no se disparen, porque lo que queremos con este incremento de salario es que haya más poder adquisitivo en la población", sostuvo Díaz-Canel ante un grupo de personas.

"Tenemos que prever que no suban los precios en el sector estatal y vamos a discutir con el sector privado, no pueden subir precios porque nosotros no les estamos subiendo a ellos ningún servicio. Eso hay que discutirlo con los privados porque son parte también de esta sociedad y de esta revolución", dijo.

Díaz-Canel habló sobre las nuevas medidas económicas y el incremento salarial solo para el sector presupuestado, ya que el sector empresarial está "en mejores condiciones".

"Ustedes vieron que aprobamos el martes en el Consejo de Ministros, después de haberlo discutido, un grupo de medidas para mejorar esta situación económica que se ha recrudecido con las medidas de Estados Unidos, pero eso no va a parar el avance", apuntó.

Este jueves, el mandatario cubano anunció que aumentarán los salarios en el sector estatal a partir de julio.

El salario mínimo subirá de 250 a 400 pesos en moneda nacional (16 USD), lo que supone una subida del salario medio de los 871 (32,87 USD) a 1.067 (44 USD) al cierre de 2018, sostuvo la página del Gobierno de Cuba.

Con este aumento, se beneficiarán "a un millón 470 mil 736 trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las organizaciones y asociaciones, y tiene un costo estimado anual de 7 mil 50 millones de pesos”.

Para los jubilados, por su parte, las pensiones se mantienen en 242 pesos en moneda nacional.

