“A los que siempre hemos cobrado una miseria nos viene muy bien un aumentico”, opinan sobre el salario en Cuba

Aida es profesora de educación primaria desde hace una década, pero “pensaba irme de la escuela este año”. “Con mis malas condiciones de vida apenas puedo mantener sola a dos hijos. Ya me veía en un banco o una casa de cambio trabajando. Sin embargo, creo que me quedaré enseñando ahora que podré ganar más de mil pesos. Con eso y lo que me resuelven los padres puedo seguir tirando”.

De acuerdo con la maestra de 35 años, “el incremento tampoco es tan grande, pero a los que siempre hemos cobrado una miseria nos viene muy bien un aumentico. Considero justo que al menos se nos tenga en cuenta porque todo el mundo se alarma cuando no hay nadie frente al aula para dar clases, sin pensar lo mal pagados que somos".

“No pocos abandonan el magisterio por problemas de salario, maltratos y falta de estímulos. Ojalá que este beneficio vaya directamente a los que estamos en la escuela y no a los directivos que reciben desde hace rato mucho más que nosotros”, acota.

No obstante, resalta una especialista de Vivienda, “eso no nos permitirá hacerles frente a los precios excesivos que tiene todo en la calle. Si no controlan el costo de los alimentos al menos, seguiremos con la misma necesidad que hoy. Espero que sepan lo que están haciendo porque la economía apenas crece más de un 1% y quieren hacer más con la misma cantidad de recursos".

“Por experiencia he visto que cuando algún producto sube su precio, casi nunca baja. Es normal que al aumentar los salarios suban los precios, pero el problema es que en Cuba están subiendo los salarios porque los precios ya subieron desde hace rato", señala.

“Dicen que regularán los precios estatales, mas no sé cómo podrán impedir que los privados los suban y que haya personas con posibilidades de pagar lo que sea. Lo más importante de tener un mayor poder adquisitivo es que haya productos para comprar y sin broncas ni aglomeraciones ni revendedores”, asegura la funcionaria.

El propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha reconocido que el alza de las remuneraciones, que empezará a aplicarse en el salario a partir de agostoo, no constituye una reforma salarial ya que “no es el incremento final al que vamos, pero es bastante significativo para las condiciones en las que estamos”.

Según explica una usuaria del portal oficialista Cubadebate, “más que la subida salarial, cada día se ve la fuga de capital humano, que a la larga va afectar a los que nos quedaremos aquí, con el aumento de la edad de jubilación. Creo que me va tocar jubilarme a los 80. Pienso que la dualidad monetaria es el verdadero problema social (1 CUC x 25 CUP). ¿Quién vive así? Creo que todos los cubanos somos magos”.

En el mismo sitio web un forista guantanamero destaca que la noticia “de veras me estimula a trabajar con un poquito más de ganas si estoy entre los beneficiados, pero no al máximo porque los salarios ‘mínimos’ de países subdesarrollados en Latinoamérica están alrededor de los 200 CUC, (hablo del mínimo, no del promedio que está alrededor de 400)".

“Quitándome lo que subsidia el Gobierno acepto quedarme con 120 CUC de salario mínimo, es decir, 3.000 CUP, que es el número más acorde con el costo de la vida actual para los cubanos incluyendo que el que trabaja pueda aspirar a planificarse en un año un fin de semana en Varadero, por ejemplo. Por otra parte, ver la pensión de los jubilados, realmente es de lágrimas. 240 CUP que no ayudan ni a comer aceptablemente durante un mes”, afirma.

De igual forma, indica Fernando en ese espacio digital que “es un absurdo subir salario no acompañado o como consecuencia del aumento de la productividad. La medida la veo arriesgada y con más peligros que beneficios, los incrementos de precios absorberán y sobrepasarán la subida salarial y hará estéril esta medida. Lo pagarán los pensionistas que serán los más afectados porque sus ingresos son menores y verán reducido su poder adquisitivo”.

Con la medida, en el sector presupuestado (salud pública, educación, cultura y deporte, administración pública, comunales, vivienda, defensa) el salario mínimo llega a 400 pesos y el salario medio mensual por trabajador, a 1.067. La misma comprende a un millón 470 mil 736 trabajadores y tiene un costo estimado anual de 7 mil 50 millones de pesos.

Al cierre del 2018, el sector presupuestado en Cuba abarcaba a 1,5 millones de personas, el 48 por ciento de los empleados estatales de la isla.

Por otro lado, la ingeniera industrial Maritza piensa que “los que trabajamos en empresas mixtas no somos ni remotamente millonarios. Tenemos un salario superior a la media, pero tampoco nos alcanza. ¿Cuándo los trabajadores estatales que contribuimos al subsidio de las empresas presupuestadas y que tenemos utilidades tendremos un aumento salarial?"

“Necesitamos urgentemente de la reunificación monetaria. La eliminación de las dualidades monetaria y cambiaria devolverá a la economía una transparencia de la que ha carecido porque influirá en la rentabilidad de las empresas, la administración pública y los equilibrios financieros. Mientras se crean estas condiciones es positivo pagarle mejor a los empleados del sector presupuestado, que son poco menos que la mitad de los empleados en la economía, pero también tenernos en cuenta a nosotros”, señala.

Al respecto, asevera Fernando Suárez en Cubadebate: “En uno o dos años escucharemos otro proceso de rectificación de errores, no aprendemos o no queremos aprender. ¿Incremento salarial? La parte que no entendí es que este aumento se financiará con el mismo presupuesto de este año, es decir, que el dinero que va destinado a ese aumento debe ser ahorrado por el resto de los sectores de la economía. Hacer más con lo mismo, por lo que lo que nos queda es apretarnos más de lo que estamos”.

Otro comentario plantea en esa página que “evidentemente esta medida tiene más carácter político que económico… aunque el aumento de salario se imponía desde hace varios años en realidad, en mi opinión, no es la primera medida de impacto que debió haberse tomado…lo primero era liberar fuerzas productivas (entiéndase eliminar trabas y restricciones al sector privado con un sistema impositivo progresivo que proteja a las personas de menos ingresos y permita redistribuir la riqueza en obras sociales)…"

“Segundo, incentivar el incremento de los volúmenes productivos a partir de la primera medida y en tercer lugar subir los salarios en el sector estatal y las pensiones a jubilados aprovechando el resultado de las primeras dos medidas. Hacerlo a la inversa es solo continuar desangrando nuestra ya maltrecha economía. Nótese que la primera medida no requiere de grandes recursos ni aportes del Estado, sino sola y exclusivamente de cambio de mentalidad… pero por alguna oscura razón se prefirió hacer las cosas de otra manera”, concluye.

