Diez hitos de “Tú me acostumbraste” (actual video promocional de Orgullo Madrid)

La Manifestación de Orgullo Gay, en Madrid, considerada la más grande del mundo, reúne a 2 millones de personas. El video promocional de la marcha escogió una versión de la canción cubana Tú me acostumbraste. He aquí, esta y otras nueve proezas de la conocidísima melodía:

1. Tú me acostumbraste es la canción más conocida del maestro del filin Frank Domínguez nacido en Güines, el 9 de octubre de 1927. En 1958, presentó su primer disco: Frank Domínguez canta sus canciones, un suceso en la historia musical de Cuba. Compuso también Pedacito de cielo, Me recordarás e Imágenes (que le dio nombre al famoso club, sito en Calzada y C, en el Vedado), entre otras.

2. De 1954 a 1956, la Unión de Cronistas Tele-Radiales proclamó a Olga Guillot la “Mejor Voz Cancionera de Cuba”, y en 1957 viaja a México, donde impuso en el primer lugar de las listas de éxito Tú me acostumbraste. La canción gustó tanto en México que después, sería versionada por Chavela Vargas, Luis Miguel, Los Tres Ases, Los Panchos, Pedro Vargas y Natalia Lafourcade. A los mexicanos, se sumaron el boricua José Feliciano, la argentina Estela Raval y la peruana Tania Libertad, solo en América Latina

3. Pero todos los records de popularidad se rompen a finales de los años cincuenta con la grabación de Tú me acostumbraste del cantante chileno Lucho Gatica, quien se presentó en el Parisién, del Hotel Nacional, donde lo acompañaba al piano el mismo Frank Domínguez. El chileno se entusiasmó tanto con la música cubana que terminó grabando La gloria eres tú, Contigo en la distancia, No puedo ser feliz, Por nuestra cobardía, y muchos otros.

4. Los boleros de Frank Domínguez, principalmente Tú me acostumbraste entre otros, fueron preferidos no solo por Olga Guillot, sino por artistas cubanos posteriores como Elena Burke, Omara Portuondo, Fernando Álvarez, Chucho Valdés, Benny Moré, Los Bucaneros, Los Modernistas, Las D’Aida, Gina León, Marta Justiniani, Merceditas Valdés, y otros.

5. Y la popularidad del tema muy pronto trascendió Cuba y México. Tú me acostumbraste es seguramente una de las canciones cubanas más populares en España, y cuenta con memorables versiones de Lola Flores, Sara Montiel, Plácido Domingo, María Dolores Pradera, los Gipsy Kings, Los Sabandeños y Bambino.

6. El éxito trascendió pronto los países de habla hispana y llegó a naciones con otros idiomas, como Italia y Brasil, donde muy raramente se conocen canciones cubanas fuera de El Manisero y La Guantanamera En Brasil la versionaron Caetano Veloso, Gal Costa y María Bethania, mientras que en Italia forma parte del repertorio de cuatro de los más célebres artistas de ese país: Domenico Modugno, Andrea Bocelli, Nicola di Bari y Mina. Hay que incluir en algún punto al británico Tom Jones, que también la cantó con su voz de trueno.

7. Las canciones cubanas más conocidas en el mundo son precisamente El manisero, de Moisés Simons; Quiéreme mucho, de Gonzalo Roig, y La guantanamera, de Joseíto Fernández, según el criterio de Cristóbal Díaz Ayala, musicógrafo cubano radicado en Puerto Rico, que a finales del siglo XX elaboró la lista de las 50 piezas que él consideraba entre las más divulgadas y repetidas. Entre los autores del filin incluidos en la lista está Frank Domínguez con dos canciones: Imágenes y Tú me acostumbraste.

8. Igual que la canción se titulan una novela y una obra de teatro españolas. La obra de teatro la escribió Alfonso Paso y fue estrenada en 1970, mientras que la novela pertenece a Silvia Grijalba, y es de 2014. De este modo, Tú me acostumbraste se añade a la lista de boleros que le dan título a obras literarias: Parece que fue ayer, de Denzil Romero; Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta; La última noche que pasé contigo, de Mayra Montero; Noche de ronda, de Anna Lidia Vega, entre otras.

9. Tú me acostumbraste también forma parte, según decenas de especialistas, de los mejores boleros de la música cubana junto con Dos gardenias, de Isolina carrillo; Toda una vida, de Osvaldo Farrés; Nosotros, de Pedro Junco; Aquellos ojos verdes, de Nilo Meléndez; Contigo en la distancia, de Cesar Portillo de la Luz y Cómo fue, de Ernesto Duarte.

10. Al igual que otros boleros cubanos, Tú me acostumbraste se distingue porque “narra una historia, describe un ambiente o atmósfera, y sin duda posee una dramaturgia que oscila entre la fábula y el melodrama”, según la teoría del estudioso Leonardo Acosta.

