Edith Massola envía hermoso mensaje de cumpleaños a su hija Natalia: "Tu vida siempre será la mía"

Publicado el Sábado, 6 Julio, 2019

La actriz y presentadora cubana Edith Massola dedicó unas emotivas palabras a su hija Natalia, quien cumplió 31 años este viernes.

"La felicidad me regala en tu rostro la alegría.. me regala en tu imagen, orgullo de madre... Julio me regaló hace años la dicha de tenerte y el Amor llegó con tu primer llanto al nacer y se fortalece con tu voz..tu sonrisa, en tu alegría", escribió la conductora de 23 y M junto a un collage de fotos de ambas.

"Tu calma será mi calma, tus tristezas mis tormentos, tu corazón mis latidos, tu vida será siempre la mía... Gracias por hacerme una Madre dichosa y feliz en tu Cumpleaños mi Nanita Bella", concluyó Edith.

Varias famosas cubanas como la cantante Haila, la actriz Camila Arteche y la modelo Diliamne Jacob, esposa de Jacob Forever y conocida como La Dura, aprovecharon para felicitar a Natalia.

Otros seguidores también comentaron el post: "Felicidades a ti también Edith, pues eres y serás una magnífica madre y amiga", "Qué lindos los dos", "Tienes unas hijas preciosas", "Muchas felicidades para tu hija, tienes que ser una madre muy dichosa porque las dos son muy talentosas", "Hermosa familia, mis respetos para ti Edith, por ser excelente madre y gran artista", "Qué palabras tan lindas".

Natalia Tápanes Massola es la hija mayor de Edith, y también es actriz, cantante y presentadora. Actualmente vive en Estados Unidos.

