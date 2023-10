Carlos Massola sobre su prima Edith: "No quiere saber nada de mí"

El actor cubano Carlos Massola concedió una entrevista a un medio independiente en la que reconoció sentirse censurado en su país, señalado por ejercer su libertad de expresión, y distanciado de su prima, la también actriz y presentadora estrella del régimen, Edith Massola.

“Mi padre se llamaba también Carlos Massola. Era locutor de la televisión. Nunca fue partícipe de ningún abuso ni perteneció nunca al Partido Comunista ni nada de eso. De hecho, por eso lo sacaron del noticiero, porque no quería implicarse en nada político. Lo sacaron del noticiero y lo mandaron para Radio Reloj, y ahí estuvo hasta que murió, hace 18 años”, contó el actor a CubaNet.

El actor ha vuelto a saltar a la palestra desde que hace un tiempo empezó a transmitir por redes sociales sus opiniones sobre la situación en Cuba, llegando a pedir un “cambio total” en el país, la liberación de los presos políticos, la renuncia de los dirigentes, o sencillamente para desahogarse frente a la escasez y la terrible crisis que padece junto a millones de cubanos.

Su prima, Edith Massola, quien cumplió 56 años a comienzos de septiembre, se posiciona en otro discurso y no tiene reparos en hacer de figurante del régimen, apareciendo como presentadora de sus eventos o promocionando a Cuba como destino turístico.

“Gracias, Edith querida. Fue un gustazo presentar a Cuba como destino cultural en la Feria del Turismo, junto a ti. Tu carisma y alegría garantizan el éxito de cualquier espacio…pero ‘¿dónde si no?’”, le dijo a través de X Lis Cuesta Peraza en mayo del año pasado durante la celebración en Varadero de la Feria Internacional de Turismo.

Su cercanía a la (no) Primera Dama de Cuba, la funcionaria Cuesta Peraza, no se limitó a ese evento. Meses antes, la popular actriz fue objeto de críticas de la sociedad civil cubana por aceptar la dirección artística de los eventos de moda y culinarios del polémico Festival de San Remo en Cuba, que organizó la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Además, se le ha visto codearse en público con otras prominentísimas figuras del régimen, como el primer ministro Manuel Marrero Cruz, motivo por el cual muchos le reprochan su doble moral, ya que contribuye a limpiar la imagen de la dictadura, mientras su hija vive en Estados Unidos y disfrutaba de las playas en Cuba en pleno confinamiento por la pandemia, gracias a “un amigo coronel”.

Según Carlos Massola, su prima Edith no le responde ni al teléfono. “No. Y ni se ocupa de mí. La llamo al celular y no responde. Y la quiero, es mi prima-hermana, pero no quiere saber nada de mí”, dijo el actor al citado medio.

El distanciamiento entre ambos se debe al temor de la actriz, supuso su primo. “Sabe Dios. Parece que tiene miedo. Tiene miedo de hacer contacto conmigo”, dijo.

Preguntado por las razones de algunos artistas que guardan silencio ante la situación en Cuba, opinó que “los artistas tenemos que empezar a sacar la cara” por el sufrimiento de sus compatriotas.

“Yo no quiero implicar a nadie. Yo soy solo en esto. Yo no tengo miedo, yo hablo lo que tengo que hablar. No estoy implicando a nadie, pero los estoy exhortando a que analicen. No es que la política y el arte estén mezclados, no, es Cuba la que está jodida y a la que hay que ayudar. Tienen que ponerse del lado del pueblo porque ellos están sufriendo también. Yo los exhorto a todos a que miren lo triste que estamos viviendo y que tomen una posición”.

Massola no tiene miedo, pero paga un precio por su osadía de ejercer su derecho a la libre expresión en un régimen comunista totalitario. No le teme a la Seguridad del Estado, pero le duelen situaciones como la que vivió recientemente, en la que fue recibido con mucho cariño por niños en una escuela, pero los represores le impidieron a la maestra que subiera a redes sociales la foto que se hicieron con él.

Pero no se siente solo. “Mi familia me apoya, por supuesto. Me apoya mi hija, la madre de mi hija. La madre de mi hija, por momentos de desesperación, tiene miedo, y me pide que me calle. Pero callar es peor. Yo pienso que hay que hablar. Hay gente que te dice: ‘estás loco, no vas a resolver nada’. Yo no podré resolver nada pero al menos no me voy a quedar callado, sin decir cómo yo pienso. Ahí nadie me va a parar”.

Aun así, reconoce que ya nada espera de su vida en Cuba. “Me quiero ir de aquí. No me queda nada que hacer aquí. Aquí me voy a lastrar más, a joder más. Estoy dispuesto a irme a trabajar en lo que sea. Pero fuera de Cuba. No tengo ya nada que hacer aquí”, dijo reconociendo emigrar sería la única opción posible de ayudar a su familia en Cuba.

“Yo sé que mucha gente va a empezar a criticar esto. Pero es que yo me quiero ir del país como se quieren ir un chorro (muchos) de cubanos. Esto es una oleada; Cuba se está escapando”, concluyó.