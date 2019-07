Cuentapropista cubana: “Nos obligarán a disminuir las importaciones”

Publicado el Domingo, 7 Julio, 2019 - 16:40 (GMT-5)

Un nuevo rumor recorre las calles de la isla. La ‘bola’ del momento es que el gobierno pronto obligará a las personas naturales a disminuir sus niveles de importación. Y claro está, eso preocupa a los miles de cubanos que, por diversas razones, entran y salen del país constantemente.

Si bien las autoridades antillanas anunciaron recientemente el interés por “implementar medidas para disminuir la importación de mercancías por las personas naturales e incrementar la captación de divisas que en la actualidad salen del país”, todavía no han hecho pública ninguna disposición.

De acuerdo con Yosvany, otrora funcionario de la Aduana Aeropuerto “José Martí”, “se habla de que habrá nuevas regulaciones para las personas naturales que importan con fines comerciales tanto equipos, textiles, calzado, etc. Pero, ¿cómo van a controlar los precios, si esas personas van a seguir viajando y, amén de que les permitan entrar menos productos, seguirán siendo la única vía que tiene la gente para comprar lo que las tiendas del Estado no ofertan o venden súper caro?

No ad for you

“A nadie le conviene que disminuyan los viajes de cubanos a Haití, Guyana, Panamá, México o Rusia. Sin embargo, se dice que lo primero que prohibirán entrar serán televisores, split y aires acondicionados porque esa será una manera de evitar que se incremente el consumo doméstico de energía eléctrica”, afirma.

Tal como ha reconocido el ministro de Economía, Alejandro Gil, en el país no solo se aplicarán “medidas de ajuste de los portadores energéticos” y se fortalecerán las de “control para evitar el robo de combustible”, sino que se crearán “productos financieros atractivos que permitan captar parte de las remesas que se reciben hoy” en Cuba.

A tenor con la arrendataria privada Caridad, quien además de rentar habitaciones se dedica a viajar a Panamá, “¿qué harán aquí para captar divisas? Los precios actuales de las mercancías de la red minorista cubana hacen que sea más rentable pagar un viaje costosísimo, a pesar de las múltiples restricciones aduanales, y comprar productos en el exterior a más bajo precio y con mayor calidad. Yo no me creo que para incrementar la captación de divisa el Estado le ponga precios competitivos a sus productos.

“Creo que cualquier mecanismo legal u objetivo debería estar pensado para flexibilizar el volumen (bastante bajo actualmente) que puede entrar cada individuo al país y no para mutilarlo. Esas entradas sustentan hoy a muchos cubanos y permiten que otros accedan a muchos productos que escasean. ¿Si el Estado no los puede suministrar y el particular sí lo puede proveer, qué sentido tiene restringirlo, como no sea el de empeorar las condiciones de vida de la población?

“Ya no les basta con impedirnos traer grandes cantidades de productos que necesitamos en nuestros negocios, sino que les molesta que le resolvamos problemas a la gente y nos obligarán a disminuir las importaciones. Yo pagaría gustosa cualquier impuesto si con eso nos permitieran ingresar lo que queramos y nos trataran con justicia en los controles aduanales”, acota la cuentapropista de 41 años.

Por otro lado, plantea el propietario de un restaurante habanero que “la Aduana General de la República lo que debiera es permitir importar alimentos y equipos respetando los aranceles. Para nadie es un secreto que hoy se dedican a ‘tumbarnos’ de todo. Yo me dedico a traer electrodomésticos que ahorran mucha más energía que los de las tiendas estatales y mejoran la calidad de vida de los cubanos.

“Ahora mismo las importaciones constituyen una fuente dura de ingresos para muchas familias, amén de la fuga de capitales que representa. Los cubanos que salimos al exterior cargamos de tres a cinco mil dólares para comprar mercancías y, por mucho que el Estado conozca cuáles son los productos que revendemos, como motos eléctricas, splits, televisores, refrigerados, artículos de aseo, ropa, etc., costará hacer que nuestro dinero se quede dentro del país porque buscamos lo que no hay en el mercado interno nacional y algunos invierten en otros países porque aquí no nos los permiten”, indica el trabajador no estatal.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: