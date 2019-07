Jennifer López interrumpe su concierto en Nueva York por el apagón: "Estoy con el corazón roto"

Publicado el Domingo, 14 Julio, 2019 - 13:17 (GMT-5)

Jennifer Lopez se vio obligada a suspender este sábado su segundo concierto en el Madison Square Garden, a causa del masivo apagón que su dejó a parte de la ciudad de Nueva York a oscuras durante cuatro horas.

La diva del Bronx, quien se encuentra inmersa en su gira It's My Party por Estados Unidos, dijo sentirse "devastada y desconsolada por no poder actuar para todos ustedes esta noche". Además, dijo que estaba ansiosa por actuar nuevamente en el recinto, luego de "la maravillosa noche que tuvimos anoche".

La cantante aseguró que, a pesar de que la cancelación del concierto no estuvo en sus manos, va a programar otro show y va a compensarlo con creces, "voy a hacer valer el dinero que pagaron".

No ad for you

Cuando se produjo el apagón, el show había apenas comenzado, y las miles de personas que había en el Madison Square Garden, y que llevaban meses esperando para ver a la artista, tuvieron que ser evacuadas de inmediato.

Poco horas después de lo sucedido, JLo se dirigió a todos sus seguidores nuevamente a través de las redes, y comunicó que el recinto deportivo y su equipo, estaban trabajando para reprogramar el show lo antes posibles, y que, si todo salía bien, probablemente el lunes ofrecería la presentación de este sábado.

"¡Se necesita más que un apagón en toda la ciudad para cerrarnos! ¡Reprogramando el show para la noche del lunes!", escribió en Instagram, y aseguró que "vamos a tener la mejor celebración de todas".

Aunque los bomberos de New York atribuyen el apagón a "un incendio de transformadores en W 64 St y West End Ave", las causas aún no se han esclarecido. El fallo eléctrico dejó sin luz a unas 72.000 viviendas antes de las 8 de la noche (hora local) y durante cuatro horas en la zona oeste de la ciudad.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: