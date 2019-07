El Gobierno de Cuba niega la entrada al escritor Jorge Luis Arcos

Publicado el Martes, 16 Julio, 2019 - 13:30 (GMT-5)

El Gobierno de Cuba impidió en las últimas horas la entrada a la Isla al escritor cubano Jorge Luis Arcos.

"Me interceptaron en Chile cuando fui a abordar el vuelo a México y me dijeron que la embajada cubana había llamado para avisar que no podía entrar a Cuba", explicó el poeta en declaraciones a CiberCuba.

A la vulneración de su derecho a entrar en el territorio cubano, se suma el daño económico. "Hace poco tuve que pagar en Buenos Aires la habilitación absurda para poder usar mi pasaporte casi nuevo. Ahí me lo podían haber dicho, pero no, primero te sacan el dinero, porque eso es lo que siempre han sido: gangsters, denunció.

El escritor se exilió en Madrid en 2004 y actualmente vive en San Carlos de Bariloche (Argentina), donde ejerce como profesor adjunto de Literatura en la Universidad Nacional de Río Negro.

Asimismo, en 2012 obtuvo el Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

Es Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Facultad de Letras y Arte de la Universidad de La Habana. Ha publicado varios obras como La solución unitiva. Sobre el pensamiento poético de José Lezama Lima (1990); Orígenes. La pobreza irradiante (1994), y La palabra perdida. Ensayos sobre poesía y pensamiento poético (2003).

También ha publicado los poemarios Conversación con un rostro nevado (La Habana, Premio Luis Rogelio Nogueras); De los ínferos (1999 y 2000, Premio Internacional de Poesía Rafael Pocaterra en Venezuela y Premio de la Crítica); La avidez del halcón (Cádiz 2002 y La Habana 2003, Premio Internacional de Poesía Rafael Alberti), y Del animal desconocido (Santo Domingo 2002, Premio Internacional de Poesía Casa de Teatro).

