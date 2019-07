El Gobierno de Cuba prohibió la salida del país de pastores evangélicos

Publicado el Miércoles, 17 Julio, 2019 - 11:42 (GMT-5)

Dos pastores cubanos que debían viajar a Estados Unidos para participar en un evento de Libertad Religiosa que se celebra en Washington, en representación de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba (AIEC), no pudieron salir del país debido a que el gobierno se los prohibió, informó la Alianza Evangélica Latina (AEL) en su página web.

El pasado domingo 14 de Julio los reverendos Moisés de Prada Esquivel y Alida León Báez, miembros del ejecutivo de la organización en la Isla, estaban ya en el Aeropuerto Internacional de La Habana José Martí cuando les dijeron que la Seguridad del Estado les había negado la salida del país.

En opinión de fuentes cercanas a la AIEC, “evidentemente que no se desea que se presente en Washington la situación de conflicto, marginación y discriminación a la que está sometida una gran parte de la feligresía evangélica cubana”.

No ad for you

Según la publicación, el reverendo de Prada es el Superintendente General de la Iglesia ‘Asambleas de Dios’ en Cuba, que cuenta con 300.000 seguidores, mientras que la reverenda León es la presidenta de la Liga Evangélica de Cuba, denominación que posee unos 100.000 feligreses activos.

La Alianza de Iglesias Evangélicas de la Isla representa a casi un millón de evangélicos cubanos, de acuerdo a datos de la AEL, que agrupa a 22 países de habla hispana.

El pastor Rubén Proietti, presidente de la organización, llamó a orar por los cristianos de la Isla y condenó la actitud del régimen.

“Quiero recordarles a los hermanos cubanos las palabras del Apóstol Pablo a los Corintios, que dice: ‘Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos’. Esperamos en nuestro Señor que la expresión del Evangelio en cada país sea libre y en especial en Cuba, para que el ciudadano de a pie conozca del amor de Jesucristo y del plan de Dios para cada persona que le reconozca como Señor y seguro salvador”, señaló.

Este es uno de los múltiples actos represivos contra diversas denominaciones religiosas protestantes, los cuales se han incrementado en este año, debido a su oposición a la aprobación del matrimonio gay, pero también a sus otras demandas al gobierno, como la de una mayor libertad de propiedad en el país.

En junio el régimen canceló la construcción de un templo bautista en la localidad de Fomento, Holguín, lo cual dio al traste con una petición de dos años de la Iglesia Bautista de Maranatha para celebrar sus cultos.

En abril, el pastor de un templo evangélico en La Habana de la denominación Asambleas de Dios y su membresía recibieron la orden de abandonar la edificación, la cual había sido donada por los pastores fundadores de dicha iglesia cuando emigraron a Estados Unidos. Ese mismo mes el gobierno anunció su decisión de expropiar las propiedades donde está la sede de la Iglesia del Nazareno, en Manzanillo, las cuales llevaban en poder de la organización por más de 20 años.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: