Gobierno cubano expropiará el local de una iglesia protestante en Granma

Publicado el Sábado, 20 Abril, 2019 - 16:06 (GMT-5)

El gobierno cubano expropiará las propiedades donde se encuentra la sede de la Iglesia del Nazareno, en Manzanillo, Granma, según aseguró en la red social Facebook el pastor Osmel Pozo Serrano.

"Ayer el gobierno me dio este “regalo” por la Semana Santa. Se me notificó que van a quitarnos nuestra propiedades que la iglesia ha tenido en su poder por más de 20 años, porque según ellos es de interés social", escribió Serrano, de 47 años.

Según el afectado, este litigio entre las autoridades cubanas y la iglesia granmense no es nuevo.

"Llevamos años en litigio y oración por esto y ahora aparece un documento que según ellos estaba desde el 2016 y tres años después es que lo notifican; esto me suena raro. No me muestran la Notificación original y me dicen que la decisión es inapelable. Además no le notificaron a la Dirección Nacional de la iglesia de Nazareno y ayer una noticia tan terrible llega a mi mano como por arte de magia", comentó Serrano.

Finalmente el pastor granmense dice: "Sigo confiando en Dios y no me quitarán mi fe ni el avance de la iglesia del Nazareno en la provincia. Solo le pido su apoyo en oración y que nos ayuden a difundir este Mensaje".

