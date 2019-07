Trump: "No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país"

Publicado el Domingo, 21 Julio, 2019 - 09:56 (GMT-5)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar este domingo a los cuatro congresistas demócratas.

"No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país. Deberían disculparse con Estados Unidos (e Israel) por las cosas horribles (odiosas) que han dicho", escribió este domingo en su cuenta de Twitter.

"¡Están destruyendo al Partido Demócrata, pero son personas débiles e inseguras que nunca podrán destruir a nuestra gran nación!", añadió en el tuit.

De esta forma volvió a hacer referencia a Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley y Ilhan Omar.

Hace una semana el mandatario ya instó a las cuatro representantes progresistas a volver a sus países, a pesar de que todas son ciudadanas estadounidenses y tres de ellas nacieron en el país.

Días más tarde, Trump rechazó que fuera racista. "Aquellos tweets no fueron racistas. ¡No tengo un hueso racista en mi cuerpo!", escribió en Twitter.

Sin embargo la polémica volvió a avivarse el pasado 17 de julio durante un mitin del dirigente en Greenville, Carolina del Norte, donde arremetió contra la musulmana Ilhan Omar. "Obviamente y de forma importante, Omar tiene una larga historia en el lanzamiento de viciosas y antisemitas diatribas", afirmó.

Acto seguido, sus seguidores comenzaron a corear "¡envíala de vuelta, envíala de vuelta!" ante el silencio del presidente.

Trump se distanció del cántico dirigido a Omar y dijo "sentirse mal" por lo ocurrido. "Diría que no me hace feliz. No estaba de acuerdo con eso. Pero no lo dije. Ellos lo hicieron. Y no estoy de acuerdo con eso", afirmó a los periodistas en la Casa Blanca.

Los gritos de la multitud durante el acto político provocaron una oleada de preocupación entre los republicanos en el Congreso.

Una escena que contrasta con el apoyo que recibió la representante demócrata el viernes, cuando a su llegada al aeropuerto de Minneapolis–Saint Paul, en Minnesota fue recibida al grito de ¡Bienvenida a casa!".

