Blue Ivy, hija de Beyoncé y Jay-Z, debuta como cantante a los siete años

Publicado el Domingo, 21 Julio, 2019 - 19:48 (GMT-5)

Ya sabíamos que la pequeña Blue Ivy es toda una fashionista, que siempre deslumbra con sus glamourosos outfits cuando acompaña a sus famosos padres, Beyoncé y Jay-Z, a sus importantes eventos. Ahora, con solo siete años, la hija mayor de la pareja ha demostrado que lo tiene todo para seguirles los pasos a sus progenitores.

Hace apenas unos días, la veíamos actuando en el video de Spirit, uno de los temas compuestos por Beyoncé para la nueva banda sonora de la película El Rey León, en la cual la diva también da voz a Nala.

El resto de los temas ya se han estrenado en todas las plataformas, y uno de ellos ha llamado especial atención, puesto que la pequeña Blue debuta como cantante.

La canción se llama Brown Skin Girl (Chica de piel morena) y también cantan Beyoncé, SAINt JHN y el cantante nigeriano Wizkid.

"Chica de piel morena, tu piel como perlas, lo mejor del mundo, nunca te cambiaría por nadie (..) tu piel no es solo oscura, también brilla y cuenta tu historia", dice parte de la letra de la canción que, como todas en las que interviene "Queen B", empodera a la mujer y a la comunidad negra.

Además de ya haberla visto como mini ícono de moda, como actriz y ahora también como cantante, la pequeña ya nos había sorprendido hace un par de años con su aparición en el famoso Carpool Karaoke de James Corden que tuvo lugar en la gala de los Grammy 2017, junto a famosos de la talla de John Legend, Jennifer López, Jason Derulo y Keith Urban.

La banda sonora del nuevo live-action de Disney lleva por nombre The Lion King: The Gift, y tiene más de una decena de temas nuevos compuestos principalmente por Beyoncé Jay-Z, Kendrick Lamar, Childish Gambino (Donald Glover) y Pharrell Williams. Además, incluye los clásicos del filme de hace 25 años, como The Circle Of Life (El ciclo sin fin) y Can You Feel The Love Tonight? (Esta noche es para amar), compuestas e interpretadas originalmente por Elton John.

