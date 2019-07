Estados Unidos,

Publicado el Jueves, 18 Julio, 2019 - 14:55 (GMT-5)

Beyoncé no ha parado de estar en el centro de atención desde que comenzó la promoción de la última versión animada de El Rey León, en la cual la cantante pone voz al personaje de Nala, y a la banda sonora.

La diva dejó a todos boquiabiertos con su despampanante outfit de leona durante la premier de la cinta, con su esperado encuentro con Meghan Markle, y con el avance del tema Can You Feel The Love Tonight?, uno de los principales de la banda sonora y que comparte con Donald Glover.

Ahora, Beyoncé ha lanzado su tema Spirit, que también forma parte de la banda sonora y que rinde homenaje a África, a su naturaleza y su cultura. En el clip, que ya suma más de 9 millones de reproducciones en YouTube, también participa su hija mayor, Blue Ivy.

Además, la artista deslumbró con sus coloridos e impactantes looks de alta costura y sus bailes africanos junto a un gran grupo de bailarines, los cuales se alternan con imágenes de la película.

Spirit es el primer estreno oficial de los temas que forman parte de la banda sonora del live action de Disney, que lleva por nombre The Lion King: The Gift, e incluye los temas clásicos del filme de hace 25 años, y varios temas nuevos con la participación de artistas como Jay-Z, Kendrick Lamar, Childish Gambino (Donald Glover) y Pharrell Williams.

Con este video, Beyoncé sigue con uno de los objetivos que pretende lograr con su música: empoderar a la mujer y a la comunidad negra.

