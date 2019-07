La Televisión Cubana deja fuera de los Panamericanos de Lima al periodista Yasel Porto

Publicado el Martes, 23 Julio, 2019 - 15:20 (GMT-5)

Yasel Porto, periodista de la radio y la televisión en Cuba y creador del proyecto deportivo-cultural “El Jonronazo”, ha dado a conocer en sus redes sociales que ha quedado fuera como periodista de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Con el título “Vacaciones panamericanas para mí”, Porto ha indicado que aunque no tenía planificadas sus vacaciones, la “situación obliga”, pues no tendrá más remedio que disfrutar del evento deportivo como aficionado y no como periodista.

(Fuente: Captura de Facebook/Yasel Porto)

En lo que respecta a los “motivos”, aclara que no fue su decisión, e indica que no solo no formará parte de la delegación que viajará a Lima (algo que ya sabía) sino que además tampoco ha sido designado para integrar el grupo de periodistas que trabajarán desde La Habana.

Alude a “otras cuestiones profesionales muy importantes” a las que dedicará su tiempo, y le resta importancia al asunto afirmando que “Esto no es un castigo, en la vida todo lo que sucede…conviene y no se sabe cuánto”, concluye.

En otra publicación previa, del mes de junio, Porto ya había abordado el asunto de su exclusión de la delegación que viajaría a Lima.

Indicó que para nadie debía ser sorpresa, que él nunca estaría en la "lista blanca", a pesar de tener ya 20 años de trabajo y contar con un primer nivel de evaluación.

En aquella oportunidad indicó que "Las justificaciones son inexistentes, porque no se dan", pero aludió a un trasfondo de envidias, favoritismos, prejuicios y hasta temores que se convierten en "protagonista verdaderos más allá de cualquier argumento".

Aludió a quienes "no deben cuestionar cuando uno trata de hacer lo suyo por su cuenta, legal y honradamente, aunque algunos así no lo crean, aceptando invitaciones a eventos deportivos y culturales fuera de Cuba, en los que por cierto, nadie intenta cambiar mi posición ni mi pensamiento. Después te ponen cartelitos políticos por buscar la manera de abrirte tu propio camino sin meterte con nadie", declaró.

"Seguiré teniendo amigos en todas partes, piensen como piensen, defendiendo que cubanos somos todos vivamos donde vivamos, y criticando todo lo que aquí o allá yo considere que esté mal hecho dentro del tema al que me dedico, que es el deporte", añadió.

Yasel Porto fue el creador del proyecto “El Jonronazo”, que se celebró en el Centro Cultural "Fresa Chocolate", con carácter semanal, entre los años 2012 y 2013; un show que tenía el béisbol como centro, con la entrevista a un pelotero de renombre, pero que además mezclaba humor y otras manifestaciones artísticas.

Tras una interrupción, el proyecto se retomó a mediados de mayo de este 2019 en Miami, aunque Porto siempre ha mantenido su residencia en Cuba y su trabajo como periodista de la televisión y el radio en la Isla.

En una entrevista realizada al periodista recientemente para un blog de deportes, Porto explicó que el proyecto se interrumpió porque le exigía mucho tiempo, porque se estresó y además se volvió complicado en su materialización, al tener que traer a peloteros de otras provincias, algo que en la Isla se dificulta.

Sobre el reinicio del proyecto en Miami, indicó que algunas personas que asistieron al show en Cuba, residentes en Florida, le sugieron hacer algo con grandes veteranos más allá de La Habana, y que Osvaldo Pérez, propietario de la Compañía 'El Reencuentro', le habló de retomar el proyecto con dos primeros espectáculos, celebrados el 16 y 23 de mayo en Miami y Tampa, respectivamente.

