“Mi corazón está al servicio de la revolución”: periodista oficialista convierte abrazo de Raúl Castro en acto de devoción política

Las expresiones de devoción hacia Castro adquieren una dimensión adicional a semanas de cumplir 95 años

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Jorge Enrique Jerez Belisario, periodista del diario oficialista Granma, publicó este sábado una declaración de devoción hacia el expresidente Raúl Castro en la que relata un encuentro personal y el afecto que este le demostró.

En el post, Jerez Belisario escribió: "Ese día le dije a Raúl: 'Tengo mis manos y mis piernas limitadas pero mi mente y mi corazón están al servicio de la Revolución', de Raúl recibí un tierno abrazo. Ese es el Raúl que yo conozco".

Captura de Facebook/Jorge Enrique Jerez Belisario

La publicación va acompañada de una imagen en la que aparece Castro con su típico uniforme militar verde oliva entregando un documento a un adolescente Jorge Enrique en lo que parece ser un acto o ceremonia formal.

Jerez Belisario es un periodista camagüeyano que padece parálisis cerebral infantil desde el nacimiento. Su historia fue celebrada en 2016 como ejemplo de superación dentro del sistema revolucionario, lo que lo convierte en una figura especialmente útil para la propaganda del régimen.

Su lealtad ideológica tiene el valor añadido de provenir de alguien que el Estado presenta como beneficiario directo de la revolución.

Este no es el primer gesto de adhesión ideológica del periodista. En marzo, Jerez Belisario publicó en Granma un artículo en el cual acusó a medios occidentales de participar en una "operación mediática" para justificar la ofensiva militar contra Irán.

El post sobre Raúl Castro se inscribe en un patrón más amplio de halagos que periodistas y figuras del oficialismo cubano dedican a los Castro.

La semana pasada, Marxlenin Pérez Valdés, presentadora estatal y esposa del nieto del dictador Fidel Castro, publicó una loa al Comandante en un tono similar.

En diciembre de 2025, Granma describió a Fidel Castro como "el cineasta menos conocido del mundo" en otra muestra de hagiografía revolucionaria.

Las expresiones de devoción hacia Raúl Castro adquieren una dimensión política adicional dado el estado de salud del exdictador, próximo a cumplir 95 años.

Su reaparición el 1 de mayo en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana fue la primera en cinco meses, y fue descrito como "visiblemente desmejorado" por quienes siguieron el acto.

La asesora de prensa del gobernante Miguel Díaz-Canel llegó a retocar con photoshop fotos de Raúl Castro para disimular su deterioro físico.