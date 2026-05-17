“Mi corazón está al servicio de la revolución”: periodista oficialista convierte abrazo de Raúl Castro en acto de devoción política

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Jorge Enrique Jerez Belisario, periodista del diario oficialista Granma, publicó este sábado una declaración de devoción hacia el expresidente Raúl Castro en la que relata un encuentro personal y el afecto que este le demostró.
En el post, Jerez Belisario escribió: "Ese día le dije a Raúl: 'Tengo mis manos y mis piernas limitadas pero mi mente y mi corazón están al servicio de la Revolución', de Raúl recibí un tierno abrazo. Ese es el Raúl que yo conozco".
La publicación va acompañada de una imagen en la que aparece Castro con su típico uniforme militar verde oliva entregando un documento a un adolescente Jorge Enrique en lo que parece ser un acto o ceremonia formal.
Jerez Belisario es un periodista camagüeyano que padece parálisis cerebral infantil desde el nacimiento. Su historia fue celebrada en 2016 como ejemplo de superación dentro del sistema revolucionario, lo que lo convierte en una figura especialmente útil para la propaganda del régimen.
Su lealtad ideológica tiene el valor añadido de provenir de alguien que el Estado presenta como beneficiario directo de la revolución.
Este no es el primer gesto de adhesión ideológica del periodista. En marzo, Jerez Belisario publicó en Granma un artículo en el cual acusó a medios occidentales de participar en una "operación mediática" para justificar la ofensiva militar contra Irán.
El post sobre Raúl Castro se inscribe en un patrón más amplio de halagos que periodistas y figuras del oficialismo cubano dedican a los Castro.
La semana pasada, Marxlenin Pérez Valdés, presentadora estatal y esposa del nieto del dictador Fidel Castro, publicó una loa al Comandante en un tono similar.
En diciembre de 2025, Granma describió a Fidel Castro como "el cineasta menos conocido del mundo" en otra muestra de hagiografía revolucionaria.
Las expresiones de devoción hacia Raúl Castro adquieren una dimensión política adicional dado el estado de salud del exdictador, próximo a cumplir 95 años.
Su reaparición el 1 de mayo en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana fue la primera en cinco meses, y fue descrito como "visiblemente desmejorado" por quienes siguieron el acto.
La asesora de prensa del gobernante Miguel Díaz-Canel llegó a retocar con photoshop fotos de Raúl Castro para disimular su deterioro físico.
Preguntas Frecuentes sobre la Devoción a Raúl Castro y la Propaganda en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Jorge Enrique Jerez Belisario?
Jorge Enrique Jerez Belisario es un periodista camagüeyano que trabaja para el diario oficialista Granma. Nació con parálisis cerebral infantil y ha sido utilizado por el régimen cubano como ejemplo de superación dentro del sistema revolucionario. Su lealtad al gobierno es vista como un activo propagandístico, dado que se presenta como un beneficiario directo de las políticas de la Revolución cubana.
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¿Por qué el periodista escribió un post sobre Raúl Castro?
Jerez Belisario escribió un post como un gesto de devoción hacia Raúl Castro, relatando un encuentro personal con él. En el post, describe cómo, a pesar de sus limitaciones físicas, dedica su mente y corazón al servicio de la Revolución, y recibió un abrazo de Castro. Este tipo de publicaciones son parte de un patrón más amplio de halagos que periodistas oficialistas dedican a los líderes cubanos, especialmente en momentos de crisis o cuando la salud de figuras como Raúl Castro está en declive.
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¿Cuál es el estado de salud de Raúl Castro actualmente?
Raúl Castro, próximo a cumplir 95 años, ha sido descrito como "visiblemente desmejorado". Su aparición pública más reciente fue el 1 de mayo, después de cinco meses sin ser visto, mostrando un deterioro físico notable. Las autoridades han tratado de mantener su imagen mediante retoques fotográficos, y su estado de salud es motivo de especulación y preocupación dentro del régimen cubano.
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¿Cómo utiliza el régimen cubano la propaganda para mantener su imagen?
El régimen cubano utiliza la propaganda para reforzar la figura de sus líderes y justificar su permanencia en el poder. Esto incluye la glorificación de figuras históricas como Fidel y Raúl Castro, el uso de historias personales de devoción al sistema, y la manipulación de imágenes y narrativas para mostrar una imagen de vitalidad y resistencia frente a las adversidades, tanto internas como externas.
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¿Qué papel juegan los medios oficiales cubanos en la crisis actual?
Los medios oficiales cubanos juegan un papel crucial en la difusión de la propaganda del régimen. A menudo presentan una imagen distorsionada de la realidad, enfocándose en halagos y devoción a los líderes históricos y actuales, mientras minimizan o justifican los problemas internos. Esto se observa en la cobertura de eventos, el uso de narrativas laudatorias y la crítica a los medios occidentales por su enfoque en conflictos internacionales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.