La actriz María Isabel Díaz, radicada en España, asegura que trabajar en Cuba la hace "especialmente feliz"

La célebre actriz cubana María Isabel Díaz ha dicho que trabajar en Cuba la hace sentir “especialmente feliz”, luego de su última incursión en la gran pantalla del país con el filme independiente El extraordinario viaje de Celeste García, por la cual recibió el premio a Mejor Actuación Femenina en la recién cerrada edición del Festival Internacional de Cine de Gibara.

“Siempre he querido trabajar en Cuba. Cuando me encontraba con Laura de la Uz en España o yo venía, y ella me comentaba que estaba haciendo una película, de manera invariable le preguntaba: '¿No habrá un personajito para mí, aunque sea pequeñito? Si te enteras me avisas'”, contó la recordada protagonista de Una novia para David durante una entrevista para el periódico oficialista Juvetud Rebelde

“Es que resulta tan fantástico, tan agradable, es como volver al útero, y eso me hace sentir especialmente feliz, aseguró la actriz que ahora reside en España.

Durante la conversación, la famosa actriz recordó sus primeros años de estudio en el Instituto Superior de Arte de La Habana y también los cambios que sufrió la institución con el Periodo Especial.

“El ISA fue un sitio maravilloso, una escuela mágica, donde en todo momento se respiraba arte. Recibíamos muchas asignaturas teóricas y prácticas, en busca de una preparación integral”, dijo con entusiasmo.

“Me gradué en 1987 y no regresé allí hasta 1995, pero había cambiado mucho. ¡Imagínate, el período especial! Estaba todo tapiado, los accesos que eran como unos pasadizos... Me senté en una escalera a llorar, me dio mucha nostalgia”, confesó.

También habló sobre el rodaje del clásico cubano Una novia para David: “Era una chiquilla que no sabía ni cómo pararme delante de una cámara, no obstante, me lo tomé con total seriedad, como si fuera una tarea 'de la Juventud'”, bromeó.

“Esa experiencia me permitió entender que se podía ser disciplinada, responsable y disfrutar al máximo, como si fuera una fiesta. Lo aprendí y no ha dejado de sucederme ni en la televisión ni en el cine ni en el teatro, por supuesto”, agregó.

Por otra parte, contó que irse de Cuba no fue nada fácil. Narró que, al llegar a España, hacia donde emigró, estuvo cinco años sin que pudiera retomar su carrera. Asimismo, cuando se mudó a Madrid tuvo que hacer todo tipo de trabajo al tiempo que iban apareciendo pequeños papeles; se ganó la vida poniendo encuestas y pegatinas por la calle, “lo que apareciera”, dijo.

