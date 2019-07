Haydée Milanés: "Cuánto se siente la ausencia de Juan Carlos Cremata en el espacio creativo cubano"

Publicado el Miércoles, 31 Julio, 2019 - 10:33 (GMT-5)

La cantante cubana Haydeé Milanés ha compartido su admiración por el director Juan Carlos Cremata Malberti, luego de ver "nuevamente la película Nada".

"Cuánto se siente la ausencia de Cremata en el espacio creativo cubano actual", confesó Milanés junto a una imagen donde sale con unas gafas parecidas a las características de este artista cubano que comparte cada semana sus vivencias y recuerdos en su columna "Memorias del Exilio" en CiberCuba.

"Cremata, te quiero, te admiro, y te seguiré donde quiera que estés. Busco una forma de estar cerca de ti", agregó en Facebook Milanés, quien en mayo acompañó a los cubanos que se manifestaron libremente por el Paseo del Prado de La Habana en apoyo del colectivo LGTBI+ independiente del Centro Nacional de Eduación Sexual, controlado por Mariela Castro.

El creador cubano, quien ahora reside en Miami después de ser censurado en Cuba en 2015 por su obra "El Rey se muere", expresó: "Qué linda sorpresa, ya estaremos juntos, Cuba se lleva consigo, te adoro".

Ante un comentario de que se notaba la falta de la isla en este artista, Cremata puntualizó que "Cuba se lleva con uno y puede estar en todas partes. Lo que uno puede extrañar es el pasado y el pasado no vuelve. No me falta nada de Cuba; en cambio me he agregado el mundo".

"Seguiré publicando en CiberCuba dónde no se me censura, ni por lo que digo, ni por lo que pienso. Soy pájaro, me realizo en el vuelo. Cuba es sólo mi nido de nacimiento. Pero, he sabido e intento expandir mis horizontes y anidar en otros árboles u otros montes", agregó.

Así mismo afirmó que Cuba la lleva "en el alma y puedo asegurarte que hay mucho, pero que mucho más espacio para ella ahí, que en los límites que le impone la tierra".

Juan Carlos Cremata Malberti sigue muy de cerca todo lo relacionado con el cine y la creación en Cuba.

Sobre la autorización de las producción audiovisual independiente en la isla, señaló que "ni siquiera está completa, pues, le quedan demasiadas cosas pendientes, por implementar, experimentar, o solucionar" después de "once años" de debate.

