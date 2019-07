Victoria's Secret cancela sus desfiles de lencería

Publicado el Miércoles, 31 Julio, 2019 - 12:09 (GMT-5)

Después de que el pasado mayo se anunciase que el desfile anual de Victoria's Secret se iba a dejar de televisar, muchos amantes de la marca sospechaban que los icónicos desfiles de lencería dejarían de celebrarse. Y así va a ser.

La encargada de confirmarlo ha sido el 'ángel' australiano Shanina Shaik, quien ha revelado a la versión australiana del The Daily Telegraph que este año no se darán cita en la pasarela los 'ángeles' de la firma. "Me siento rara, porque todos los años por estas fechas estoy entrenando como un ángel", ha confesado.

Aún así, ha expresado la esperanza que siente de que en un futuro se vuelva a retomar este espectáculo tan esperado del mundo de la moda: "Estoy segura de que ocurrirá algo en el futuro. Tengo la certeza de que están intentando trabajar en el branding y en nuevas formas de hacer el desfile porque es el mejor del mundo".

La compañía no está pasando por su mejor momento. Desde hace meses Victoria's Secret ha estado recibiendo críticas por la delgadez de las modelos. Y lejos de apostar por un cambio, el pasado diciembre el jefe de marketing dijo que el desfile no tenía que contar con modelos de tallas grandes o transexuales.

Por otra parte, el surgimiento del movimiento #MeToo ha afectado también negativamente a la firma y ha hecho que las críticas hacia ellos no hagan más que aumentar.

Todo esto ya se vio repercutido en los datos de audiencia que obtuvo el último desfile que se celebró el pasado noviembre en Nueva York. Sólo 3,3 millones de espectadores en Estados Unidos vieron pasear a los 'ángeles'. La cifra más baja desde que se comenzó a emitir en 1995 y que dista mucho de la que obtuvieron en 2017, cuando 10 millones de personas disfrutaron del desfile.

"La moda es un negocio de cambio. Debemos evolucionar y cambiar para crecer. Con esto en mente, hemos decidido repensar el tradicional desfile de Victoria's Secret. En 2019 y de aquí en adelante, nos centraremos en el desarrollo de contenido emocionante y dinámico y en un nuevo tipo de evento, que se difundirá entre nuestros clientes en otras plataformas pegadas a la actualidad", rezaba el comunicado que emitieron en mayo tras anunciar que no se emitiría en televisión el desfile.

Así que todo apunta a que mientras que la sociedad continúa evolucionando, la marca apostará por dar un cambio en la misma dirección. Y será cuestión de tiempo ver si los 'ángeles' vuelven a desfilar como hasta ahora.

¿Y tú? ¿Qué opinas de esta decisión?

