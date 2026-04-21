Cubana revela los trabajos más mal pagados como modelo en Cuba: De los 75 pesos a la exclusividad

La modelo cubana Ana Maura, que se identifica como Azúcar Morena, reveló en Instagram cuáles son los trabajos mejor y peor pagados dentro de la industria del modelaje en Cuba, exponiendo una realidad económica que ella misma calificó de "muy triste".

En el video la joven, que lleva varios años trabajando como modelo en la isla, detalló con nombres y cifras la enorme brecha entre los ingresos en pesos cubanos y los que se obtienen trabajando con clientes extranjeros.

Los trabajos que peor se pagan son las pasarelas, afirmó sin rodeos. Según su testimonio, las pasarelas con diseñadores cubanos poco reconocidos pagaban hace unos años apenas 75 pesos cubanos, abonados mediante cheque a través de una asociación con la agencia Actuar, y con demoras de dos a tres meses para hacerlos efectivos.

En segundo lugar entre los peores pagos figuran los videoclips musicales, también muy mal remunerados. La modelo recordó que con uno de esos primeros pagos tuvo que financiar un viaje escolar a Matanzas: "Con ese dinero yo me fui a un viaje a Matanzas por cosas de escuela y me fui a fiestas con ese pago que tuve que estirarlo como si fuera el chicle más largo de mi vida".

La situación cambió cuando Azúcar Morena se incorporó a una agencia exclusiva como modelo de Planet Talent. "Ahora estoy en una agencia que es exclusiva y que sí, tiene sus privilegios", señaló.

Entre los trabajos mejor remunerados, la modelo destacó las sesiones de fotos con fotógrafos extranjeros, quienes llegan a Cuba atraídos precisamente por los bajos costos del modelaje local en comparación con Europa. "Muchos fotógrafos que les interesa y que saben que aquí el costo de un modelo va a ser muy por debajo de un costo normal de un modelo de Europa", explicó.

Por esas sesiones, una modelo puede cobrar entre 100 y 300 dólares, según detalló, "en dependencia del tipo de sesión que hagas, en dependencia de con quién trabajes, en dependencia de cuán profesional sea la persona que viene a trabajar contigo".

Su mejor sesión fotográfica le reportó aproximadamente 300 dólares, pero el trabajo mejor pagado de su carrera fue una promoción para Havana Club, la marca de ron cubana de proyección internacional. "Una promoción que hice para Havana Club y me pagaron unos responsables 400 dólares. Fueron dos días de trabajo y fueron 400 dólares", afirmó.

Esa cifra contrasta de forma brutal con el salario medio mensual en Cuba, que ronda los 6,830 pesos cubanos —unos 13 dólares al cambio informal—, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información correspondientes a 2025.

El testimonio de Azúcar Morena ilustra la dualidad económica que define el mercado laboral cubano: mientras el sector estatal paga en pesos con poder adquisitivo mínimo y con meses de demora, el vínculo con clientes o fotógrafos extranjeros abre el acceso a divisas que representan ingresos incomparablemente superiores, una brecha que la dictadura no ha logrado —ni intentado seriamente— cerrar en décadas.