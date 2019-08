Una mujer pierde el pelo por mechones después de usar un acondicionador que compró en Walmart

Publicado el Jueves, 1 Agosto, 2019 - 16:08 (GMT-5)

Una mujer de New Richmond, Wisconsin, perdió parte de su cabello tras usar un acondicionador que compró en Walmart y que fue supuestamente "manipulado", según dijo la madre.

Ashely Rose obtuvo el acondicionador Pantene Pro-V Sheer Volume, nuevo en su tipo, en un Walmart local la pasada semana.

De acuerdo con la madre, Taffy Jo Timm, el producto ha sido manipulado.

“¡Alguien mezcló Nair (producto para depilación) en su botella de acondicionador!", dijo la madre en una publicación en Facebook.

"Mientras hablo, ella está perdiendo cabello y llorando ”, sostuvo.

También dijo que habían dos sustancias mezcladas en la botella de acondicionador, una blanca y la otra "color rosa feo".

En las fotos compartidas en redes sociales se ve la falta de mechones de pelo en el cuero cabelludo de Ashely.

Por su parte, la joven se pronunció también en redes sociales: "Las imágenes no le hacen justicia ni muestran el 100% de daño que me ha causado", escribió. “Me duele mucho el corazón. Ni siquiera tengo palabras para decirle a nadie, ya que no puedo decir nada pero me duele y me da miedo".

Por el momento, la policía se encuentra investigando el caso.

