Arrestan a dos cubanos de Florida por estafas con tarjetas de crédito en Walmart

Dos cubanos con residencia legal en Estados Unidos fueron arrestados en Dakota del Sur tras ser vinculados a una amplia red de estafas con tarjetas de crédito que operaba en varios Walmart de Iowa, Nebraska y Dakota del Sur, informaron medios locales.

La policía los detuvo después de una persecución por la Interestatal 29 y, al registrar el vehículo, descubrió un arsenal tecnológico usado para clonar tarjetas, señaló el medio Dakota News Now.

Los implicados fueron identificados como Yordany Cuervo y Dario Brito Permuy, ambos residentes en Florida y portadores de green cards.

De acuerdo con Mitchell Now, las autoridades los acusan de ejecutar un esquema de fraude que habría afectado a tiendas de Sioux City (Iowa y Nebraska), Sioux Falls y Brookings, donde se reportaron múltiples robos y transacciones fraudulentas los días 28 y 29 de octubre.

Lo que comenzó como una alerta por hurtos en Walmart terminó desencadenando una investigación que abarcó a varios departamentos policiales. La pista clave llegó cuando testigos informaron que los sospechosos habían huido rumbo al sur del condado de Codington.

Según informó Watertown Current, las fuerzas del orden difundieron de inmediato la descripción del vehículo y lograron interceptarlo poco después.

Al detener el auto, los agentes encontraron múltiples tarjetas de crédito, documentos de identidad, dos teléfonos y una computadora. Pero el verdadero hallazgo ocurrió durante la inspección detallada: más de 300 tarjetas de crédito, 11 skimmers numerados del 1 al 12 (con el dispositivo número 4 desaparecido), un lector y escritor de tarjetas, y tiras magnéticas caseras diseñadas para copiar información financiera.

Los investigadores afirman que el volumen del material decomisado muestra la magnitud de la operación, que habría permitido obtener cientos de números de tarjetas de clientes desprevenidos. Los dos cubanos enfrentan ahora 66 cargos de falsificación, uno por cada tarjeta o dispositivo utilizado como evidencia.

Cuervo logró salir bajo fianza el lunes 24 de noviembre tras pagar 25,000 dólares, mientras que Brito Permuy continúa en la cárcel. Ambos se declararon no culpables y esperan un juicio fijado tentativamente para el 12 de febrero de 2026.

Las autoridades recuerdan que los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, el caso ha levantado preocupación entre clientes y comercios de la región, donde la clonación de tarjetas se ha convertido en un problema recurrente en los últimos años.