Mira todo lo que compró esta cubana por solo 60 dólares para su familia en Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok el contenido de un envío que prepara para su familia en la isla, valorado en unos 60 dólares, entre productos de Walmart y Dollar Tree.
En el video, publicado por la usuaria @melicapote, la joven explica que casi todas las compras están destinadas a los niños de su familia —sus sobrinos y los hijos de su esposo—, quienes viven en Cuba.
“Aproximadamente unos 60 dólares me estuve gastando en compritas de Walmart para enviarle a la familia mía y de mi esposo a Cuba. Casi todo es para los niños”, contó la cubana mientras mostraba los artículos sobre una mesa.
Entre los productos destacan galleticas, chupa chups, champú para cabello rizado, spray para peinar, y el clásico polvo de chocolate Nesquik, que, según explicó, “los niños usan para la leche y así no necesitan echarle azúcar”.
También incluyó en el paquete algunos artículos de cocina y accesorios para la celebración del segundo cumpleaños de su sobrina, quien recibirá parte de los regalos y decoraciones desde el exterior.
El video acumula cientos de visualizaciones y comentarios de otros cubanos que viven fuera de la isla, muchos de los cuales se identifican con la práctica de enviar “paqueticos” con productos básicos y golosinas, ante la escasez y los altos precios que afectan a las familias dentro de Cuba.
En los últimos años, el envío de remesas y paquetería desde Estados Unidos se ha convertido en una de las principales formas de apoyo para los cubanos, en medio de una crisis económica agravada por la inflación, la falta de alimentos y la depreciación del peso cubano.
Preguntas frecuentes sobre el envío de paquetes a Cuba desde el extranjero
¿Por qué es común que los cubanos en el extranjero envíen paquetes a sus familiares en Cuba?
La situación económica en Cuba es crítica, con escasez de productos básicos y precios elevados. Muchos cubanos en el extranjero envían paquetes para ayudar a sus familiares a cubrir sus necesidades básicas y ofrecerles un poco de alivio ante la difícil situación que enfrentan en la isla.
¿Qué tipo de productos son más comunes en los envíos a Cuba?
Los productos más comunes incluyen alimentos no perecederos como polvo de chocolate, galletas, caramelos y sopas instantáneas. También se envían artículos de higiene personal, medicamentos básicos y productos para niños como juguetes o golosinas. Estos envíos buscan maximizar el beneficio en términos de peso y costo.
¿Cómo afecta la crisis económica en Cuba a los precios de los productos?
La crisis económica en Cuba ha disparado los precios de los productos básicos, haciendo que muchos de ellos sean inaccesibles para la mayoría de la población. Esto se debe a la inflación, la depreciación del peso cubano y la falta de oferta en el mercado, lo que obliga a las familias a depender de las remesas y envíos desde el extranjero.
¿Qué beneficios tienen las compras en tiendas como Dollar Tree o Walmart para enviar a Cuba?
Las tiendas como Dollar Tree o Walmart ofrecen productos económicos y de poco peso, lo que facilita su envío a Cuba. Al ser más asequibles, permiten a los cubanos en el extranjero comprar más cantidad por menos dinero, optimizando así el costo del envío y ayudando a sus familiares de manera más efectiva.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.