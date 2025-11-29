Mira todo lo que compró esta cubana por solo 60 dólares para su familia en Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok el contenido de un envío que prepara para su familia en la isla, valorado en unos 60 dólares, entre productos de Walmart y Dollar Tree.

En el video, publicado por la usuaria @melicapote, la joven explica que casi todas las compras están destinadas a los niños de su familia —sus sobrinos y los hijos de su esposo—, quienes viven en Cuba.

“Aproximadamente unos 60 dólares me estuve gastando en compritas de Walmart para enviarle a la familia mía y de mi esposo a Cuba. Casi todo es para los niños”, contó la cubana mientras mostraba los artículos sobre una mesa.

Entre los productos destacan galleticas, chupa chups, champú para cabello rizado, spray para peinar, y el clásico polvo de chocolate Nesquik, que, según explicó, “los niños usan para la leche y así no necesitan echarle azúcar”.

También incluyó en el paquete algunos artículos de cocina y accesorios para la celebración del segundo cumpleaños de su sobrina, quien recibirá parte de los regalos y decoraciones desde el exterior.

El video acumula cientos de visualizaciones y comentarios de otros cubanos que viven fuera de la isla, muchos de los cuales se identifican con la práctica de enviar “paqueticos” con productos básicos y golosinas, ante la escasez y los altos precios que afectan a las familias dentro de Cuba.

Lo más leído hoy:

En los últimos años, el envío de remesas y paquetería desde Estados Unidos se ha convertido en una de las principales formas de apoyo para los cubanos, en medio de una crisis económica agravada por la inflación, la falta de alimentos y la depreciación del peso cubano.