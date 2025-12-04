Retiran más de un millón de bolsas de queso rallado en EEUU por posible contaminación con fragmentos de metal

Vídeos relacionados:

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre el retiro del mercado de más de 1,5 millones de bolsas de queso rallado fabricadas por Great Lakes Cheese Co. Inc., con sede en Hiram, Ohio, debido al posible riesgo de contaminación con fragmentos de metal.

Según el aviso de la FDA, el producto se distribuyó a grandes minoristas como Target, Walmart, Publix y Aldi, y fue retirado de las tiendas en 31 estados y Puerto Rico. El retiro fue clasificado como Clase II, lo que significa, de acuerdo con la definición oficial de la agencia, que se trata de “una situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

De acuerdo con un reporte de Yahoo Noticias, la empresa fabricante inició el retiro voluntario del producto el 3 de octubre de 2025, y la FDA actualizó el nivel de riesgo el 1 de diciembre. Hasta el momento, no se han reportado lesiones asociadas con el consumo de los quesos retirados.

La cadena CBS News informó que el retiro abarca aproximadamente 236.000 cajas del producto, que incluyen entre cuatro y doce bolsas cada una. Las fechas de caducidad de los quesos afectados se extienden de enero a marzo de 2026.

Entre las marcas afectadas figuran Great Value (Walmart), Good & Gather (Target), Happy Farms (Aldi), Publix, Food Club, Brookshire’s, Borden, Coburn Farms, Lucerne Dairy Farms, Cache Valley Creamery, Simply Go y H-E-B, entre otras marcas privadas distribuidas en todo el país.

La agencia Associated Press señaló que el aviso de la FDA incluye varios tipos de queso rallado, como mozzarella, mezclas italianas, mezclas para pizza y combinaciones de mozzarella con provolone o parmesano. El comunicado advierte que la ingestión de fragmentos metálicos puede provocar “daño dental, laceraciones en la boca o garganta, o perforaciones intestinales”, aunque la probabilidad de consecuencias graves es baja.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores revisar sus refrigeradores y congeladores y no consumir los productos afectados. En caso de haberlos comprado, se sugiere desecharlos o devolverlos al punto de venta. La lista completa de productos y códigos UPC incluidos en el retiro puede consultarse en el sitio web oficial de la FDA.