Oro y plata para Cuba en el tiro rápido a 25 metros de Lima

Publicado el Jueves, 1 Agosto, 2019 - 21:27 (GMT-5)

En una tremendísima actuación, los cubanos Jorge Félix Álvarez y Leuris Pupo dominaron este jueves la prueba de pistola tiro rápido a 25 metros en los Juegos Panamericanos de Lima-2019 para apoyar a una delegación que intenta empolvarse un rostro magullado y escalar en la tabla de posiciones.

Un resultado así se esperaba, por el nivel de ambos competidores, pero las continuas debacles en la capital peruana obligaban a esperar hasta última hora a ver si el habanero (Álvarez) y el holguinero (Pupo) lograban cumplir unos presagios que en la clasificatoria tocaron fondo.

Sí. Ni Álvarez ni Pupo lograron dominar la eliminatoria directa y el estadounidense Keith Sanderson se apareció con un récord panamericano de 586 puntos tras las dos etapas y el peruano Marko Carrillo también adelantó a los cubanos, que concluyeron en la tercera y cuarta posiciones. Todo eso puso a temblar las piernas de algunos.

No ad for you

Pero en los momentos decisivos, Sanderson falló y resultó el tercer eliminado, mientras Carrillo dio lucha hasta la quinta ronda cuando los nervios le pasaron factura y sus puntuaciones disminuyeron. No obstante, Marko obtuvo una meritoria presea de bronce para su país en una modalidad en que Perú no tiene tradición.

Regresando a los cubanos, Álvarez, de 29 años, demostró ser un atleta en ascenso, que necesita mayor apoyo camino a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, porque el título de hoy le dio el boleto directo para la ciudad nipona, donde también estará Pupo, que lo había conseguido hace unos meses.

“Este medalla se la dedico a mi gente del Cotorro, pero no puedo dejar de mencionar a mi entrenador y Pupo, que me ha ayudado mucho desde que me inicié y es mi referencia en el tiro. Que haya ganado Cuba era lo más importante. Los nervios pude controlarlos solo cuando me sentí con el boleto olímpico”, expresó a los medios de prensa Álvarez tras concluir la difícil prueba.

Un Álvarez que como sus compañeros entrena sin balas y con pistolas que están lejos de ser las más adecuadas para disparar al primer nivel mundial. Un deporte este que vive de regalías y a pesar de ello está desafiando a base de resultados, a todos aquellos que lo olvidan.

En la final, Jorge Félix, bronce en la Copa del Mundo de Munich en 2018, logró acertar en 28 ocasiones para dejar en el segundo puesto a Pupo, que buscaba su tercer título panamericano y concluyó con 26 puntos en una disputadísima prueba.

Así, a pesar de las bajas temperaturas en la capital de Perú, el tiro deportivo de Cuba está dando justo en la diana a falta de un par de días de competencias de este deporte, aunque la isla solo tiene favoritismo en el skeet masculino.

Tras este resultado, la mayor de las Antillas suma cuatro títulos en el polígono Las Palmas en una actuación muy por encima de lo pronosticado. Si Cuba tiene seis doradas en el evento continental es gracias a unos pistoleros que han lucido inmensos desde el comienzo, con Laina Pérez, Jorge Grau, Eglys de la Cruz y Sheyla González.

En esta propia fecha, el boxeo tiene ante sí el reto de hacer engordar las cuentas de la comitiva de 420 atletas, porque de lo contrario, superar las 30 medallas de oro será casi imposible, aun cuando la lucha, el judo, el atletismo, el remo y la pelota vasca cumplan sus propósitos.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: