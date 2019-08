Dayanara Torres cuenta cómo superó a Louis D'Esposito, que la dejó al saber que tenía cáncer

Publicado el Sábado, 3 Agosto, 2019 - 15:11 (GMT-5)

La exreina de belleza puertorriqueña, Dayanara Torres, tuvo la desdicha de vivir los dos momentos más difíciles de su vida al mismo tiempo: ser diagnosticada con cáncer de piel en fase tres y, a causa de ello, abandonada por su prometido. Sin embargo, decidió tomarlo como una lección de vida y aprender de ello.

El copresidente de Marvel Studios, Louis D'Esposito, y Dayanara estaban comprometidos cuando ella descubrió que padecía cáncer de piel, algo que él le confesó que era "too much para mí", por lo que decidió dejarla.

La Miss Universo 1993 ya había adelantado que la ruptura había sido muy dolorosa, pero que ella decidió enfocarse en lo positivo de la situación. Ahora, en una entrevista concedida para el número de septiembre de la revista People en Español, Dayanara ha contado que, aunque la batalla contra el cáncer no la tiene ganada, su corazón sí está curado y listo para volver a enamorarse cuando llegue el momento.

"(Voy a) enfocarme en lo mío, así es como lo he tomado. Vino a mi vida eso, ahora estoy en lo que tenía que estar y de allí seguir adelante. Aparte de encontrarme y hacerme ver lo que estaba sucediendo con mi piel, (esta relación) también me deja saber que puede ser posible enamorarse. Sé que en algún momento más adelante, algo perfecto para mí vendrá", comentó.

Asimismo, Dayanara aseguró que le agradecerá a Louis toda la vida porque fue quien la convenció de ir a chequearse al médico y, por tanto, le descubrieron el melanoma mientras aún era tratable.

"Quizás ese fue su propósito y toda la vida le estaré agradecida. Su propósito fue eso: hacerme ver que me tengo que chequear y mira lo que creó. Gracias a él encontré esto", sostuvo.

Acerca del momento en el que se enteró de que padecía cáncer, Dayanara contó: "Me dio así como un frío por encima, de repente que me dicen que (la biopsia dio) positivo de melanoma. Se me fue el alma en un segundo, (sentí) miedo, lloré. También le di la noticia a los nenes".

El tratamiento de la puertorriqueña, que consiste en radioterapias cada 21 días, se extenderá hasta 2020 pues cuando le diagnosticaron la enfermedad, ya tenía afectados varios ganglios linfáticos. Durante esta etapa, ha sido imprescindible para Dayanara el apoyo de su madre, su hermana, sus hijos Cristian y Ryan y su exesposo Marc Anthony, así como de amigos y seguidores.

"Qué dicha, qué bendición tener la familia que tengo, la hermana que tengo, mi mamá, mis amistades, tanto cariño. Jamás me esperaba recibir tanto y tanto cariño de ellos, de mis seguidores. Me siento bien querida, me siento feliz", expresó.

