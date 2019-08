El actor cubano Roberto San Martín se reencuentra con su familia en España

Publicado el Martes, 6 Agosto, 2019 - 19:01 (GMT-5)

El popular actor cubano Roberto San Martín ha llegado este martes a España, luego de vivir varios años en Miami, Estados Unidos, junto a sus dos hijas y su esposa, la fotógrafa española Alicia Barrera Chávez.

Desde este fin de semana tanto el actor como sus compañeros de reparto en la obra Oficialmente Gay, de Alexis Valdés, habían compartido la noticia en sus redes sociales.

"Me despido de estas obras que han formado parte de mi vida (y de la de muchos) durante 5 años. Una vez más gracias a Alexis Valdés por darme la oportunidad de divertirme con sus personajes", dijo.

Sus seguidores han estado pendientes de su regreso a España, país en el que vivió por varios años y en el que nacieron sus hijas.

"Unidos somos invencibles", escribió San Martín junto a una foto en Tenerife, en la que aparece con su familia.

Horas antes había hecho una escala en Madrid desde donde también avisó a sus seguidores.

En sus historias de Instagram también había compartido emotivos mensajes como "Tenerife, mi casa".

En entrevista para CiberCuba, el hijo de Susana Pérez, explicó que la decisión la tomaron hace más de un año pero los compromisos laborales hicieron que retrasara el viaje. Su esposa e hijas ya le esperaban allí.

"Regreso a Canarias, Tenerife, específicamente que es lugar donde está la familia de mi esposa", comentó.

Según dijo, tiene "nuevos proyectos profesionales que le esperan en Europa y uno siempre está donde el trabajo llame".

"A Miami y a todo el público de esta ciudad solo me queda agradecerle y decirle que no me despido porque no es un adiós, es un hasta pronto. Sé que muy pronto estaremos de nuevo cara a cara.", agregó,

