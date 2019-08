Discóbola cubana Yaimé Pérez dedica su medalla a Fidel Castro

La cubana Yaimé Pérez dedicó este miércoles su triunfo al fallecido dictador Fidel Castro, horas después de ganar sensacionalmente el lanzamiento del disco femenino en la cita multideportiva continental de Lima.

Pérez, líder de la Liga del Diamante en 2018 y finalista olímpica en Río de Janeiro 2016, agradeció en su perfil de Facebook “a la Revolución”, porque “sin su apoyo esto no hubiera sido posible”.

“Quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyaron y estuvieron pendiente hasta el último tiro al pueblo cubano. A la revolución que sin su apoyo esto no hubiera sido posible a nuestro comandante en Jefe Fidel Castro a la comisión de atletismo por haber depositado toda su confianza en mí a mi entrenadora que sin su ayuda esto no hubiese sido posible", escribió la ahora monarca continental.

"A mi mamá que el es principal motor de mis éxitos. A mi familia y a todos mis amigos por sus buenas vibras los quiero y vamos por más”, agregó.

Captura de Facebook

“La Rusa”, como la conocen en el mundo del atletismo, regaló una victoria que estaba en los cálculos de los especialistas, aunque mucho más sufrida de lo esperada, pues debió sacar su estirpe en el último disparo para derrotar a la brasileña Andressa Oliveira, quien se apareció en la competencia con el mejor disparo de su vida, 65.98 metros.

Pérez se coronó con 66.58, registro que constituye récord en estas lides. Además, venció a la otra gran favorita, su connacional Denia Caballero, quien no pudo situarse en el podio con su tiro de 60.46 y finalizó cuarta.

El bronce de la disciplina fue para la también representante de Brasil, Fernanda Borges, con un lanzamiento de 62.23 metros. Así que Brasil logró una de las grandes sorpresas dentro de la jornada inicial del campo dentro de atletismo en la capital peruana.

Tras este resultado, Cuba alcanzó su medalla de oro número 15, con 12 subtítulos y 13 bronce, y amaneció en el séptimo lugar de la tabla general por naciones. La Isla todavía tiene opciones en el propio atletismo, lucha (greco y libre), judo, remo y ciclismo.