Señorita Dayana envía un mensaje a sus seguidores

Señorita Dayana ha recurrido nuevamente a sus redes sociales para enviar a sus seguidores un mensaje que cargado de consejos sobre nuestro comportamiento con respecto a los demás.

Junto a una imagen suya en la que aparece muy sonriente dentro de un auto, la popular cantante cubana comenzó reflexionando sobre la "luz propia" y de cómo enfocar esa energía en nuestro beneficio y no en criticar a las personas que nos rodean.

"Siempre habrán personas que quieran apagar tu sonrisa. Siempre habrá quien quiera apagar tu luz porque no se creen capaces de poner a brillar su propia estrella.

Lo verdaderamente importante es que cada ser es único, especial. Todos tenemos nuestra estrella. Depende solo de ti cómo la usas. Date la oportunidad de llenar de momentos felices cada uno de tus días", comenzó su texto.

A continuación, aconsejó a que se riesen de sus propios defectos y a "hiciesen más el amor y no la guerra", ya que podría acarrear sentimientos negativos a nuestras almas.

"Vive y deja vivir. Hagan el amor y no la guerra. Pero sobre todo hagan el amor, que luego me andan por ahí con malas vibras, amargad@s, criticones, negativ@s. Ríete hasta de ti mismo que eso hará bien difícil que otros logren reírse de ti. Los quiero y me quedo corta. Pero por mucho que los quiera... ¡no me la corto!", concluyó.

Además de dar a conocer sus nuevos trabajos musicales y conciertos, la intérprete de Sola casi siempre ha utilizado sus perfiles virtuales con el fin de promover las buenas actitudes y el amor propio.

Sin ir más lejos, la pasada semana Señorita Dayana aprovechó la etapa veraniega para compartir fotos en trajes de baños con las que ha dado a sus fanáticos una lección de autoestima y de seguridad ante la mirada de los haters.

La cantante enamoró a sus admiradores con unas instantáneas en la playa de noche en las que aparecía posando en bikini y con una estampa completamente natural. Para enfatizar su mensaje de mostrar su cuerpo sin filtros, la artista acompañó la publicación con un fragmento de la canción de la estrella colombiana Shakira, Ciega, sordomuda.

"Cuándo sientes qué una canción te describe a la perfección", bromeó Señorita Dayana junto a las fotografías.

