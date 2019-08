El gobierno cubano ratifica la condena de un año de privación de libertad al periodista Roberto Quiñones

Publicado el Martes, 27 Agosto, 2019 - 12:34 (GMT-5)

El medio CubaNet informó hoy que el gobierno cubano había ratificado la condena de un año de privación de libertad en la modalidad de trabajo correccional con internamiento a su periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces.

“Llegue a las 10 de la mañana a la sede del Tribunal. Me llama la atención que parece que estaban esperando a que llegara de Cienfuegos, porque a las 9 y 35 de la noche fue que me citaron”, dijo a CubaNet vía telefónica.

Citación policial / Foto: CubaNet

Según cuenta el abogado y periodista independiente, "la narrativa de hechos la han reforzado para llamar la atención sobre la supuesta resistencia o desobediencia mía”.

“El próximo paso, según la ley, sería que el Tribunal Municipal me debe citar para que yo me presente en el campamento, cosa que, como ya he dicho anteriormente, no voy a hacer. Así que ellos tendrán que buscarme en un auto patrullero a la casa y llevarme detenido a la prisión porque yo no les voy a trabajar en ningún campamento”, sostuvo Quiñones.

El pasado mes de abril, el periodista fue arrestado y golpeado por agentes de la policía política cuando se disponía a cubrir el juicio celebrado contra el matrimonio de pastores Rigal-Expósito, juzgados por pretender educar a sus hijos en casa.

Luego Quiñones fue juzgado por el Tribunal Municipal de Guantánamo por el delito de Resistencia y Desobediencia.

“A mí lo único que me queda es la dignidad, y esa dignidad la voy a defender al costo que sea necesario, incluso al costo que ya estoy sufriendo de la oposición de mi propia familia”, aseguró entonces Quiñones.

La comunidad internacional se ha pronunciado sobre el caso del periodista, que es una evidencia más del acoso a estos profesionales en la Isla. Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos y Kimberly Breier, Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se pronunciaron sobre el tema.