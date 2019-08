El romántico mensaje de El Micha a su esposa: "La miro y me pongo nervioso como el primer día"

Publicado el Lunes, 26 Agosto, 2019 - 20:51 (GMT-5)

El reguetonero cubano El Micha emocionó a sus seguidores con unas románticas palabras que dedicó a su esposa Ana María, en las que asegura que su amor sigue igual de fuerte y emocionante como cuando comenzaron su relación.

El cantante siempre ha expresado lo mucho que ama a su pareja y madre de sus hijos, y que ella es su apoyo en todo momento.

"La veo y me pongo nervioso como el primer día, me mira y me hace reír, siempre quiero tu amor", escribió El Micha junto a una foto de ambos.

La publicación lleva menos de una hora y ya más de dos mil seguidores han dejado lindos mensajes por el amor que se tiene la pareja.

"Hermosas palabras", "Una pareja linda de admirar e imitar que han sabido pasar por momentos difíciles, y no han caído en la tentación y además han realizado la difícil tarea de crear una linda familia, mis respetos y bendiciones", "Qué bueno es saber valorar a las personas", "Tienes una gran mujer, cuídala", "Qué pareja tan linda son", "Qué viva el verdadero amor", "Cuando hay amor, respeto y sinceridad es para siempre, no importa la distancia ni el tiempo", "Amor bonito, cuídelo que eso ya no se ve", son algunos de los comentarios.

EL Micha y Ana María tienen una sólida relación y han formado una hermosa familia junto a sus hijos Dylan y Amanda. En el post que el reguetonero publicó hoy en redes, también reveló que su tema Me quedaré contigo, junto a Lenier Mesa, está inspirado en su esposa.