El lujoso regalo de Anuel AA a Karol G por su primer aniversario

Publicado el Martes, 27 Agosto, 2019 - 11:13 (GMT-5)

Anuel AA y Karol G comparten su vida desde hace poco más de un año después de que se conocieran durante la grabación del videoclip de Culpables, donde saltaron las chispas entre ellos.

Pero no fue hasta noviembre del año pasado que los jóvenes enamorados hicieron público su romance con un apasionado beso en el escenario. Desde entonces, las muestras de cariño y afecto no han cesado en las redes sociales, donde comparten su día a día. Y en su primer aniversario no podían faltar las sorpresas y exclusivos regalos.

Además de la romántica sorpresa que le preparó el puertorriqueño a su chica, el trapero la obsequió con un lujoso regalo. Ni más ni menos que un reloj de la firma Richard Mille.

No ad for you

Así lo ha revelado él mismo en su Instagram, donde ha publicado un vídeo mostrando la pieza. "La única reguetonera que tiene un Richard Mille", asegura en el material audiovisual.

A pesar de que el cantante tiene acostumbrados a sus seguidores a estos vídeos en los que presume de sus adquisiciones, no han recibido bien este nuevo alarde.

De hecho hace tan sólo unas semanas mostró una pieza que se había comprado de la misma casa valorado en 350 mil dólares.

Aunque Anuel no ha revelado el precio del regalo de Karol, todo apunta a que se habría gastado unos cuantos miles de dólares en él para así tener relojes a conjunto.

"¿Qué pasó con tu humildad? Ahora presumes cada cosa, hasta lo que regalas", "Qué ridículo", "¿Y las donaciones pa cuando?" o "Con ese reloj apagamos las llamas del Amazonas", son algunas críticas y reproches que se pueden leer junto al vídeo.

Además, durante el mismo clip el cantante hace referencia a Karol como su "esposa", despertando así la duda de si habrían pasado por el altar en secreto después de que se prometiesen este mismo febrero. Aunque todo parece apuntar que es una forma de referirse a ella cariñosamente.

Esta fue la sorpresa que le preparó Anuel AA a la colombiana: