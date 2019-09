Directivos de la cadena de tiendas cubanas TRD responden sobre el mal olor en La Copa

Publicado el Jueves, 5 Septiembre, 2019 - 10:57 (GMT-5)

Recientemente la tienda La Copa fue blanco de muchas críticas, a causa del “olor desagradable en el área de congelados, cárnicos y lácteos”, que estaría afectando a los trabajadores del lugar.

Las críticas incluso fueron publicadas en el medio oficialista Cubadebate, done los empleados explicaron que no se trata de que las neveras estén apagadas o sucias, sino que llevan debajo unos pedazos de corcho que recogen las aguas descongeladas; corchos que, aunque deben ser cambiados periódicamente, no lo son.

“¿Quién vela por la calidad del servicio al pueblo? ¿Dónde está la protección al consumidor?”, se preguntó Cubadebate.

No ad for you

Ahora en el mismo medio varios directivos de la cadena TRD reconocieron que hubo una afectación en las cámaras frías de la tienda La Copa, ya que estas neveras tienen 14 años de explotación y se encontraban en cronograma de mantenimiento.

“Por ello ya se había adquirido un contenedor refrigerado ubicado en el área exterior que sería el soporte frigorífico de los servicios del lugar. Desde hace varios días una de las neveras comenzó a expeler un olor muy fuerte que provocó grandes molestias tanto a los trabajadores como a los clientes”, explicó Jorge Gómez, jefe de Aseguramiento y Logística de la División de Grandes Centros.

Según los funcionarios, desde el 1ro de septiembre "se dejaron de usar los equipos sobreexplotados y se comenzó un proceso de mantenimiento".

También dijeron que "al iniciar la intervención en el lugar y percatarse de las grandes afectaciones que había en las redes hidrosanitarias se decidió el cierre total de la instalación, y en estos momentos se trabaja en un ambicioso proyecto de renovación".

“Estamos enfocados en que hoy el principal compromiso es revertir esta situación lo antes posible para evitar mayores molestias a los clientes, y sientan comodidad y seguridad cuando vengan a realizar sus compras”, dijo el funcionario.

Yusmira Morell, directora de la División de Grandes Centros de la Cadena de Tiendas Caribe, dijo que entre los productos disponibles en las carpas temporales están el pollo, los embutidos, el queso, la mantequilla así como el detergente y otros de alta demanda.

“Este espacio solo se mantendrá hasta que se agoten las existencias de la tienda”, aseguró.

También se están reparando otros centros comerciales como el Bazar de 42 e/ 1ra y 3ra, que se cerró para su remodelación.

“En el Bazar se pondrá un servicio de Agua y Jabón, el que cuenta con una amplia demanda entre la población. Queremos que La Copa renazca con una mejor imagen y servicio, incluso con horario extendido”, dijo Morell.