Kim Kardashian revela que podría padecer una enfermedad incurable

Publicado el Domingo, 8 Septiembre, 2019 - 21:13 (GMT-5)

Los avances de la nueva temporada del reality show Keeping Up With The Kardashians han preocupado a los seguidores de Kim, ya que adelantó que la socialité podría padecer lupus.

En una de las escenas, Kim aparece conversando muy afectada con su madre Kris Jenner. "Lo siento en mis huesos, probablemente tengo lupus", dice Kim, mientras la matriarca de la mediática familia la consuela: "Hay que mantenernos positivos hasta que tengamos los resultados".

En otras escenas se ve a la empresaria en el hospital, sometiéndose a varios estudios médicos.

La temporada 17 comienza este domingo en la noche, y los fans no aguantan la impaciencia por conocer si los resultados de los análisis de Kim arrojan que padece la peligrosa enfermedad autoinmune.

Kim lleva años lidiando con la psoriasis, un padecimiento que le ha provocado escamas y enrojecimientos en su rostro, brazos y piernas, y que han afectado su seguridad y autoestima. Ahora que la empresaria ha logrado aceptarla, podría padecer lupus, lo que significa un duro golpe para ella y para su familia.

El lupus ataca las células y tejidos sanos del cuerpo, y puede afectar gravemente el funcionamiento de riñones, pulmones, corazón y cerebro, así como dañar la articulaciones, los vasos sanguíneos y la piel. La cantante Selena Gómez, que padece la enfermedad, tuvo que someterse a un transplante de riñón en 2017.

Además de lanzar el bombazo de que Kim podría padecer esta terrible enfermedad, el tráiler de la temporada promete, y promete mucho drama. Escándalos, discusiones familiares, los rumores de un supuesto romance entre Kris y OJ Simpson o la aparición de Tristan Thompson en la fiesta de cumpleaños de True luego de engañar a Khloé, serán los protagonistas de la nueva entrega.