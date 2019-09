Alexander Delgado dice que en Cuba siempre fue marginado por las grandes orquestas "tradicionalistas"

Publicado el Lunes, 16 Septiembre, 2019 - 14:50 (GMT-5)

Alexander Delgado, integrante del popular dúo cubano Gente de Zona, dijo al medio Diario Correo que nunca ha tenido el apoyo de los músicos tradicionalistas de la Isla en su carrera.

"Desde el inicio de mi carrera en Cuba nunca he tenido el apoyo de los tradicionalistas; al contrario, siempre fui marginado, fui señalado por las grandes orquestas de la isla", dijo Delgado.

"Pero eso nunca me detuvo, siempre estuve trabajando. Se sabe que en ciertas instituciones musicales hay un tabú contra el género urbano, pero lo que yo podría decirles es que lo que siempre ha existido es la música buena y la mala. Hay buen rap, rock, reggaetón, y también hay del malo. Hoy la música urbana es la número uno en el mundo y tiene gran popularidad. No te puede molestar que exista un J Balvin o Maluma, que no quita que hagan buena música. Creo que lo importante es respetarnos entre todos", sostuvo.

Delgado, que se encuentra promocionando su más reciente hit “Tan Buena”, junto a Mau y Ricky, sostiene que es consciente de que su éxito musical mundial lo ganó desde Cuba.

"Siempre fue difícil para los cubanos tener una posición importante en la escena musical del mundo. ¿Te imaginas la cantidad de grandes músicos, compositores y grandes artistas que hay en Cuba que no han tenido la posibilidad de triunfar en el mundo de la música en los Estados Unidos? La diferencia con nuestro éxito fuera de Cuba, como bien dices tú, fue que no tuvimos que abandonar nuestro país. Es algo de lo que no hablo mucho, pero de lo que sí estoy muy orgulloso. Haber proyectado la música cubana desde la isla es una satisfacción enorme", dijo.

En la entrevista, realizada por Johnny Padilla Orbegoso, Alexander habló del nuevo disco, que vendría a ser una nueva propuesta musical.

"Suena diferente a lo que está pasando en la industria, no a lo que está de moda. Es un disco con colaboraciones de intérpretes que llegan de diversos países latinoamericanos. Con tantas culturas, estilos y variedad, el disco no está apuntando a buscar la popularidad", adelantó.

Tanto Alexander Delgado como el otro integrante del dúo, Randy Malcom, se han visto envueltos en una polémica, ya que muchos han solicitado que se les retire su residencia en Estados unidos luego del multitudinario concierto que ofrecieron recientemente en La Habana.