Madre Alexander Delgado: "No sabes lo feliz que me hiciste con esa sorpresa, dentro de tantos rumores y críticas"

Marilú Hernández, la madre de Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona, agradeció la sorpresa que le dio su hijo en su cumpleaños, en medio de las críticas a las que el músico ha estado sometido luego de su último gran concierto en La Habana.

"Alex, hijo mío. No sabes lo feliz que me hiciste con esa sorpresa, dentro de tantos rumores y críticas personales que debemos respetar, alrededor de Gente de Zona, algo muy grande para mí y el que me conoce lo sabe de sobra", escribió la madre en Instagram.

"Alex... en pleno cumpleaños una tormenta, no importa hijo estamos afectados todos. Acuérdate hijo que por el mar pasan tornados, tsunamis, huracanes, ciclones, también tienen un final... porque ella es y será siempre la dueña del mundo", afirmó Marilú.

En el cumpleaños de su madre, Alexander le trajo unos mariachis que tocaron para ella y dedicó unas palabras como felicitación.

Desde hace unos días, Alexander y Randy Malcom, los integrantes del popular dúo Gente de Zona, se han visto envueltos en una polémica, ya que muchos han solicitado que se les retire su residencia en Estados Unidos luego del multitudinario concierto que ofrecieron recientemente en La Habana.

El conductor cubano Alex Otaola se sumó a la campaña, ya que sostiene que la agrupación se ha prestado con este concierto a vender una imagen de Cuba que no se corresponde con la realidad.

Asimismo, la periodista María Elvira Salazar también ha pedido en las últimas horas que retiren la residencia permanente en Estados Unidos a los integrantes de Gente de Zona.

"No se puede estar con el exilio y el régimen a la misma vez. En otras palabras, con Dios y con el Diablo", sostuvo.