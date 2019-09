Diez encuentros cercanos de Jennifer López con Cuba y los cubanos

Publicado el Miércoles, 18 Septiembre, 2019 - 09:33 (GMT-5)

Nacida en Nueva York, el 24 de julio de 1969, y convertida paulatinamente en actriz, cantante, bailarina, coreógrafa, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, perfumista y filántropa, Jennifer López devino la mayor estrella latina del cine norteamericano, y como su origen es boricua, ya se sabe: “Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón”.

En este año 2019 Jennifer López estuvo ocupadísima: rodó la película Hustlers, en la que interpreta a una stripper; sacó a la luz su nuevo single, Medicine, con su correspondiente video musical; puso en marcha la gira It´s my Party: The Live Celebration, la primera que realiza en seis años, con 29 conciertos en diferentes partes de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; y celebró su cumpleaños 50 en el sur de la Florida, donde le entregaron las llaves de Miami Beach y declararon el 24 de julio del 2019 como su día.

Está claro que JLo es una de las artistas preferidas de los cubanos a ambos del Estrecho de la Florida, ahora pasemos revista a diez acercamientos de la artista a la cultura cubana:

1. Uno de los grandes cineastas norteamericanos, Bob Rafelson, le entrega un papel importante en Sangre y vino (Blood and Wine, 1997) donde da vida a una cubana-miamense envuelta en una trama criminal. En ella actúa al lado nada menos que de Jack Nicholson y Michael Caine.

2. Aproximadamente en la ´poca en que conoce la fama con Selena (1997) biopic sobre la malograda cantante chicana Selena Quintanill, conoce al actor y modelo cubano Ojani Noa, que era mesero en un restaurante propiedad de Gloria Estefan en Miami Beach. Se comprometen y se casan. El matrimonio duró poco tiempo.

3. en que estuvo de pareja del cubano Ojani Noa ocurre el viaje de la artista a Cuba, y hay un video colgado en youtube que lo atestigua, donde se la ve paseando por Jaimanitas. Claro, entonces no era tan popular como ahora. A partir de su primer album, Jennifer Lopez se asoció con el peluquero y estilista nacido en Cuba Oribe Canales, quien se ocupó de fabricarle una parte importante de su imagen glamorosa en los próximos años.

4. En 2011 se unió con el cantante cubano-americano Pitbull y grabó la canción On The Floor, que fue el tema más vendido de ese año por una artista femenina, y la situó en elnúmero uno de las listas de éxitos en más de 27 países.

5. Pitbull y Jennifer volvieron a crear canciones juntos: En 2014 volverían a unirse para cantar el himno de la Copa Mundial de fútbol, y más tarde ambos apoyaron Back It Up, de Prince Royce.

6. On the Floor pertenecía al mismo exitoso album Love? que el tema I'm Into You, cuyo video musical unió a la boricua con el modelo y actor cubano William Levy. Los medios hicieron todo tipo de comentarios, desmentidos oportunamente, porque a la sazón Jenniffer se separaba de Marc Anthony y Levy se divorciaba de la actriz Mexicana Elizabeth Gutiérrez.

7. En la ceremonia de los American Music Awards, de 2013, Jennifer López interpretó tres canciones de Celia Cruz (Kímbara, La vida es un carnaval y Bemba Colorá) en una gala de tributo a La Guarachera de Cuba, que deja en claro su admiración por la música cubana.

8. En enero de 2018 J.Lo apareció en el Urban Music Festival CALIBASH de Los Angeles, bailando el éxito Havana, éxito de la cubana Camila Cabello.

9. El esperado segundo álbum en español incluye Ni tú ni yo, el tema en que la cantante nacida en el Bronx se une al dúo Gente de Zona, cuyos integrantes participaron también en la composición del tema.

10. En ese mismo álbum, llamado Por primera vez, figura otro tema compuesto por un cubano Amnesia, que escribió Yotuel Romero, de Orishas. Ojalá los respectivos artistas, y sus agentes, tengan la buena idea de ponerlos a actuar en un duo.