Exesposo cubano de Jennifer Lopez revela detalles de las demandas que le interpuso la cantante

Publicado el Domingo, 25 Agosto, 2019 - 19:06 (GMT-5)

El exesposo de Jennifer Lopez, el cubano Ojani Noa, ha revelado que las dos demandas que le interpuso la cantante hace años, y de las que no se supo más, las ganó él, y que, a pesar de que fue un proceso difícil y triste, no guarda ningún mal sentimiento hacia ella.

"Gracias a Dios eso ya está en el pasado. Las gané, gané las dos demandas. Nunca he comentado el tema porque me he quedado tranquilo y me he enfocado en mi carrera", contó a Suelta la sopa.

El actor de 45 años dijo que para él fue muy importante ganar esas demandas y así limpiar su nombre.

No ad for you

"Aclararon que prácticamente ellos fabricaron cosas para la corte, cosas que no existían, que fueron mentira, eso fue lo que más me dolió a mí", contó.

De acuerdo con sus declaraciones, los abogados de JLo no pudieron demostrar las acusaciones: "El juez siempre les preguntaba: '¿Dónde están las evidencias donde se dice que el señor Noa está dañándole la carrera a la señorita López?' Nunca había nada de eso".

Jennifer Lopez y Ojani Noa se conocieron cuando él era mesero en un restaurante propiedad de Gloria Estefan en Miami Beach. Estuvieron casados desde 1997 hasta 1998. Actualmente, es un actor y productor, conocido por Eye See Me (2007), Irish Eyes (2004) y Rappin-n-Rhyming (2002).