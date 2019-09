Nueva campaña que exige protección a las activistas políticas en Cuba recibe apoyo de Estados Unidos  

Publicado el Domingo, 22 Septiembre, 2019 - 09:24 (GMT-5)

La creación de una nueva campaña para promover los derechos de las mujeres cubanas y particularmente los de aquellas que muestran ideas contrarias a la política estatal, ha recibido el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Se trata del proyecto #UnidasPorNuestrosDerechos, que demanda que en el Código Penal de la Isla se tipifique como delito la violencia política contra las féminas, justo cuando el régimen ha agudizado su represión hacia periodistas independientes y activistas opositoras.

Asimismo, la iniciativa plantea que en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) se actualicen los datos relativos a los hechos de feminicidio que ocurren en Cuba.

El propósito fue alabado por Michael Kozak, jefe interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, quien en su cuenta de Twitter reconoció la actitud valerosa de las “mujeres de la sociedad civil independiente” cubana en su lucha para “poner fin a la violencia política” contra ellas.

“Imagine una Cuba en la que las mujeres puedan participar plenamente en la vida cívica y política, sin represión ni violencia”, señaló.

Una de las promotoras de la campaña, Nancy Alfaya, emplazó directamente a Mariela Castro Espín, hija del exmandatario Raúl Castro y actual líder del partido comunista, acerca de los privilegios que le ha dado su apellido.

“Si usted no tuviese el apellido Castro, ¿pudiese expresarse libremente, participar en actividades públicas independientes, sin ser reprimida, limitada, secuestrada en su propia casa? Le pregunto: ¿Hasta cuándo las mujeres cubanas que piensan diferente a este sistema totalitario, tenemos que vivir bajo acoso, represión, hostigamiento, limitadas a movernos en nuestro propio país y coartando nuestra movilidad, violando todos nuestros derechos con la llamada ‘regulación operativa’ o prohibición de salida. ¿Hasta cuándo?”, recalcó.

En los últimos días el gobierno cubano ha intensificado los actos represivos contra mujeres vinculadas a la disidencia.

Este viernes la periodista independiente Luz Escobar denunció en su perfil de Facebook que las autoridades migratorias cubanas le impidieron salir del país por “razones de interés público”, algo que ha sucedido varias veces este año.

“Esta vez la mujer que me atendió no me ocultó información como la anterior y me dijo que tengo una prohibición de salida del territorio nacional por ‘interés público’”, precisó.

El martes, a un grupo de seis opositoras que debían viajar a Trinidad y Tobago para participar en un foro sobre la mujer, les impidieron viajar e incluso algunas de ellas ni siquiera pudieron llegar al aeropuerto.