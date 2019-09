El régimen cubano impide a la periodista independiente Luz Escobar salir del país por "razones de interés público"

Publicado el Sábado, 21 Septiembre, 2019 - 07:34 (GMT-5)

La periodista independiente Luz Escobar ha denunciado en su perfil de Facebook que las autoridades migratorias cubanas le han impedido salir del país por “razones de interés público”.

“Hoy en la oficina de migración me dijeron nuevamente que no puedo salir del país. Esta vez la mujer que me atendió no me ocultó información como la anterior y me dijo que tengo una prohibición de salida del territorio nacional por ‘interés público’”.

Escobar explica que la causa esgrimida por las autoridades para la negativa, contenida en el artículo 25 de la ley migratoria, “puede ser utilizada al antojo de las autoridades, porque ‘otras razones’ no es un punto preciso, es algo abstracto, un saco en el que pueden meter a cualquiera”.

No ad for you

El mencionado artículo detalla nueve casos en los que el gobierno cubano puede denegar la salida del territorio nacional a una persona. En la lista figura, entre otros, estar sujeto a un proceso penal, tener que cumplir una condena de prisión, estar sujeto al cumplimiento del servicio militar o para “preservar la fuerza de trabajo calificada”.

Este artículo también contempla que se pueda denegar la salida del país por razones de Defensa y Seguridad Nacional, así como de interés público. Estos puntos dificultan cualquier reclamación por parte del afectado, ya que no se especifican cuáles pueden ser las razones.

No es la primera vez que deniegan la salida a la reportera. En agosto el régimen cubano le prohibió viajar hacia Argentina y no le supieron explicar las causas de la orden.

Le sucedió lo mismo el pasado 22 de mayo, cuando se disponía a abordar un vuelo a Miami y un oficial de inmigración le comunicó que no podía hacerlo por figurar en un listado de personas “restringidas”.

En ese momento al preguntar la razón de esa limitación, el oficial le espetó: “Puede ser [por] cualquier cosa”. En aquella ocasión no pudo decirle por cuánto tiempo estaría en vigor esa prohibición.

En los últimos días el gobierno cubano ha intensificado los actos represivos contra periodistas y activistas de la disidencia.

Este martes a un grupo de seis opositoras, que debían viajar a Trinidad y Tobago para participar en un foro sobre la mujer, les impidieron salir del país e incluso algunas de ellas ni siquiera pudieron llegar al aeropuerto.