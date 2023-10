Periodista cubano Alejandro Condis galardonado con seis premios Emmy

El periodista cubano Alejandro Condis, reportero y presentador de la cadena Univisión, fue galardonado con seis premios durante la ceremonia de la 66 Gala Anual de los New York Emmy Award que tuvo por sede al lujoso hotel New York Marriott Marquis este sábado.

“¡Anoche gané 6 NY EMMYS, en importantes categorías! Estoy en shock, porque ganarse un Emmy para un periodista es lo mismo que un Oscar para un actor o un Grammy para un músico”, escribió Condis en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook/Alejandro Condis

Las categorías conquistadas por el cubano fueron: Mejor Reportero de noticias (por segundo año consecutivo), Reportero Investigativo, Reportero de Crónicas, Reportero en Vivo, Mejor Reportaje de Noticias y Reportaje de Crónicas, señala la publicación.

Además de subir al escenario a recibir las estatuillas que le otorgó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, capítulo de Nueva York, Condis presentó en la ceremonia algunas categorías de los premios.

Visiblemente feliz en las fotos que compartió del evento, el periodista cubano también reflexionó sobre el significado de tales reconocimientos.

“¡Qué noche para este cubano que cruzó la frontera por México hace 10 años con solo una mochila, y desde su balcón soñó a los 12 años con ser reportero en NY (New York)!”, confesó.

El periodista también trajo a la memoria sus inicios en el mundo laboral. “¡Y pensar que en mi primer trabajo en Cuba ganaba solo $14 al mes! ¡Gracias a mi bella familia de Univisión NY por permitirme vivir los mejores años de mi vida!”, concluyó.

En 2022, Condis también fue merecedor de tres galardones en la 65 Gala Anual de los New York Emmy Award. Durante ese evento el presentador recibió las estatuillas en las categorías de Mejor Cobertura en Equipo, Mejor Reportero Multimedia y Mejor Spot Promocional.

“Cada vez que me pasan cosas extraordinarias, sé que no se trata solo de mí. Tanta gente linda que está cargando estos premios conmigo. Y, sobre todo, sé que alguien me está mirando, quizás más joven o no, y que hoy se convencerá de que sí hay esperanza, que dirá que ese es el mismo niño que pensó alguna vez que no valía nada, que no le alcanzaron las calificaciones para estudiar Periodismo en la universidad, que llegó a Estados Unidos cruzando la frontera con solo una mochila al hombro”, escribió Condis en Instagram en aquel momento.

Precisamente, en una publicación a inicios de 2022, el hoy reportero de Univisión, contó cómo fueron sus inicios en el periodismo. “No tuve los puntos necesarios en las pruebas de ingreso a la universidad y no me da vergüenza decirlo. En cambio, estudié Historia del Arte y me prometí construirme un futuro brillante y, algún día, dedicarme al Periodismo”.

Con los galardones obtenidos la noche de este 28 de octubre, Condis supera el palmarés del pasado año y añade otras estatuillas a la colección que empezó en junio de 2020, cuando era reportero de Telemundo Las Vegas.