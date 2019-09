Cuba prohíbe por cuarta vez la salida a la activista Rosalía Viñas

Publicado el Viernes, 27 Septiembre, 2019 - 14:00 (GMT-5)

Esta semana, las autoridades cubanas han prohibido por cuarta vez la salida del país a la activista Rosalía Viñas, por estar en la lista de “regulados” que fabrica el Gobierno.

El miércoles, Viñas se dirigía a un evento sobre internet y gobernanza en Suecia cuando fue detenida por Migración en el Aeropuerto Internacional José Martí a las 8:15 de la noche.

Como sucede con tantos otros ciudadanos de la Isla, los oficiales le informaron que pesaba contra ella una “Prohibición de salida”, sin más explicación.

Viñas, residente de Pinar del Río y miembro del Centro de Estudios Convivencia (CEC), precisó a Radio Martí que ella escribió una carta dirigida al Consejo de Estado luego de sus dos primera prohibiciones de salida, tras la cual le informaron que no estaba regulada.

Luego, según su testimonio, le “fabricaron un delito de falsificación de documento público” pero no pudieron demostrar nada que jugara en su contra.

Tras su tercera detención en el aeropuerto se dirigió en “reiteradas ocasiones” a Migración y su nombre aparecía en el Sistema Único de Identidad Nacional (SUIN) sin ninguna irregularidad, por lo que Viñas no esperaba ningún inconveniente que le impidiera viajar esta vez a Europa.

La joven activista peresentará una queja próximamente, debido a la gravedad de la situación, sobre todo teniendo en cuenta que es la cuarta vez que le prohíben salir de Cuba sin una justificación legal que avale la medida.

El artista independiente cubano Michel Matos también fue víctima de la arbitrariedad de las autoridades esta semana cuando se dirigía a Dublín, Irlanda, para asistir a la plataforma de Front Line Defenders, un evento programado del 2 al 4 de octubre, organizado por "The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders".

El activista Guillermo del Sol Pérez, de 53 años y miembro de la ilegal Iglesia Católica Antigua en Santa Clara, se encuentra a la fecha en huelga de hambre para protestar por la "política de regulados" del Gobierno cubano.

Comenzó su huelga luego de que las autoridades migratorias impidieran a su hijo salir de Cuba a un evento en Trinidad y Tobago, porque estaba “regulado”, según le notificaron sin proporcionar explicación.

Desde el año 2012 existe en Cuba la figura del regulado. Por ley, esta categoría solo puede aplicarse sobre altos dirigentes, universitarios vinculados a programas estratégicos, funcionarios relacionados con actividades de primer orden en materia de desarrollo económico y científico del país.

Pese a ello, en los últimos tiempos se ha implementado de manera constante para bloquear la salida de Cuba a activistas críticos con el Gobierno.