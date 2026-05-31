"No se duerme, no se vive, no se descansa": el desgarrador testimonio de una activista cubana

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La activista Yanalli González, de Sancti Spíritus, publicó este domingo un desgarrador testimonio en Facebook describiendo las condiciones extremas en que vive a causa de los apagones prolongados, el agua contaminada y la falta de medicamentos con cadena de frío.

«Qué amanecer recuerdo como algo lejano cuando los domingos veía películas, cocinaba algo diferente, ahora todo es triste, todo se volvió blanco y negro», escribió González al inicio de su publicación, que resume en pocas líneas la desesperación de miles de cubanos.

La activista denuncia cortes de electricidad de hasta 24 horas seguidas que le impiden cocinar, dormir y conservar sus medicamentos. «A la única hora que hay luz te tiras corriendo de la cama a cocinar y luego 24 horas sin corriente», relató.

El resultado es devastador: el arroz que cocinó el día anterior se echó a perder. Una libra de ese alimento básico cuesta 250 pesos cubanos, un gasto que se pierde sin remedio cuando la corriente desaparece.

El agua que sale por su tubería es de color marrón oscuro. «Miren el agua que está saliendo por mi tubería, no sé si es posible lavar o cocinar con ella», escribió, acompañando el texto con imágenes que muestran el líquido turbio en un cubo.

González fue pensionada a los 37 años tras 15 años de trabajo, lo que la sitúa en una posición de especial vulnerabilidad.

Varios de sus medicamentos requieren refrigeración: insulina, sueros y espumas para la piel.

«Mis medicamentos muchos son de frío como la insu familia de Lina, que no sé si sirve o no, pues sin frío mis sueros, la espuma fría de la piel lleva frío», advirtió.

«Yo me pregunto qué hago con todas mis patologías, cómo sobrevivo a tanto dolor», añadió, describiendo un cuadro de insomnio, piel irritada, comidas frías y angustia mental constante.

Su grito de auxilio llegó en mayúsculas: «NO ESTO YA NO HAY QUIEN LO RESISTA, YO NECESITO DORMIR, NECESITO MIS MEDICINAS».

El testimonio de González no es un caso aislado.

Este domingo, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional de apenas 1.113 MW frente a una demanda de 2.720 MW, con una proyección de déficit de 2.072 MW en el horario pico. Además, 106 centrales de generación distribuida permanecían fuera de servicio por falta de combustible.

En mayo, Cuba rompió récords históricos de apagones, con déficits que llegaron a superar los 2.200 MW y cortes que afectaron simultáneamente a cerca del 70% de la población. Sancti Spíritus ha sido una de las provincias más golpeadas.

El propio presidente Miguel Díaz-Canel admitió que la situación era «particularmente tensa», sin ofrecer soluciones concretas ante una crisis que tiene causas estructurales: décadas de abandono de la infraestructura eléctrica y una economía en colapso tras 67 años de dictadura.

González, administradora del proyecto solidario «Salvando Vidas» —que organiza entregas de alimentos y medicamentos a personas vulnerables en su provincia—, también denunció la situación del resto de la población: «Lo que somos nosotros el pueblo de a pie estamos agotados, ya no hay alegría en nuestros rostros, más veo solo cansancio, ojeras, esas madres que se hacen con el corazón partido de ver el sudor y picaduras de mosquitos en sus hijos y para colmo mala alimentación».

Cerró su publicación con una frase que otra madre espirituana le compartió, y que resume todo: «No es política, es dolor».