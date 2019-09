Trump insinúa que se debería aplicar la pena de muerte a quien filtró información en su contra

Publicado el Sábado, 28 Septiembre, 2019 - 06:38 (GMT-5)

El presidente Donald Trump expresó ante varios diplomáticos de su país que le gustaría saber quién filtró información a un denunciante acerca de una llamada telefónica suya con su homólogo ucraniano, y afirmó que esa persona es “casi un espía” y que en otros tiempos los espías “eran tratados de manera diferente”, en una clara alusión a la pena de muerte.

Según reveló una fuente al The New York Times, el republicano tachó a los medios de comunicación de “corruptos” por revelar la denuncia, y acusó al denunciante de no haber escuchado nunca la llamada en particular.

“Básicamente, esa persona nunca vio el informe, nunca vio la llamada. Oyeron algo y decidieron que él o ella, o quien sea que hayan visto…, son casi un espía. Quiero saber quién es la persona que le dio la información al denunciante porque está cerca de (ser) un espía. ¿Sabes lo que solíamos hacer en los viejos tiempos, cuando éramos inteligentes, verdad? Solíamos manejarlo un poco diferente. Los espías y la traición, solíamos manejarlos un poco diferente de lo que lo hacemos ahora”, comentó.

No ad for you

Las palabras del mandatario fueron calificadas de “reprobable intimidación de testigos” por los presidentes demócratas de los Comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.

La denuncia en la que se basan los demócratas para tratar de hacer un juicio político que llevaría a la destitución de Trump, contenía información sobre una conversación telefónica en la que este presionó al presidente ucraniano para que investigara al expresidente Joe Biden, quien se postuló para la candidatura de su partido a las elecciones de 2020.

Durante el encuentro con los funcionarios, Trump también atacó a los medios de comunicación llamándoles “animales en la prensa”, así como al propio Biden, a quien calificó de “tonto como una roca”.

Este jueves el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezado por los demócratas, publicó una versión desclasificada del informe del denunciante, lo que provocó una controversia que llevó a la presidenta del cuerpo legislativo, Nancy Pelosi, a iniciar una investigación formal para un juicio político contra el presidente republicano.

Como respuesta, Trump negó haber cometido ningún error político en su conversación con el ucraniano Volodymyr Zelensky y publicó el diálogo entre ambos.

El mandatario ha recibido el apoyo de dirigentes de su partido. Uno de ellos es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien comenzó a recaudar fondos destinados al recién creado Fondo de Protección Presidencial, para “proteger” al presidente ante un posible proceso de impeachment que podría sacarlo de la Casa Blanca.

También hace lo mismo el senador Rick Scott, que en su muro de Facebook ha pedido a sus seguidores que contribuyan con su campaña política para luchar “contra los liberales que quieren destruir a nuestro presidente”.