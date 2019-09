Trump niega haber dicho algo "incorrecto" durante la llamada con el presidente de Ucrania

Publicado el Domingo, 22 Septiembre, 2019 - 15:42 (GMT-5)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó haber dicho “algo incorrecto” durante un intercambio telefónico con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, donde supuestamente le pidió a su colega investigar al hijo del exvicepresidente Joe Biden.

De acuerdo con reportes de The Associated Press, la llamada tuvo lugar el pasado 25 de julio. En ella, el jefe de la Casa Blanca instó a Zelenskiy a indagar sobre Hunter Biden, quien trabajó para una compañía ucraniana de gas. Sin embargo, durante la conversación, Trump no hizo mención de alguna ayuda por parte de Estados Unidos, por lo que se descarta que haya sido un intercambio explícito de favores.

En un tweet publicado este sábado, el mandatario aseguró que el diálogo fue “una conversación perfectamente buena y rutinaria” y aclaró que no “se dijo nada que fuera incorrecto”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han condenado la actitud del actual presidente. Estos, aseguran que el mandatario intentó dañar a Joe Biden, actual candidato para las venideras elecciones en 2020.

El canciller ucraniano Vadym Prystaiko, por su parte, explicó en una reciente entrevista que su Gobierno no tiene intención de involucrarse en la política de Estados Unidos, pero que Zelenskiy tenía derecho a mantener en secreto el contenido de su conversación con Trump.

“Sé de qué se trataba la conversación y no creo que hubiera ninguna presión", confirmó el canciller al diario ucraniano Hromadske. “Los líderes tienen el derecho de hablar de cualquier asunto existente. Esta fue una larga y amistosa conversación que tocó muchos temas, a veces requiriendo respuestas serias”.

Mientras tanto, Biden ha exigido a Trump hacer pública la transcripción de su conversación telefónica con Zelenskiy, para que “el pueblo estadounidense pueda juzgar por sí mismo”.

Si los reportes son verídicos “entonces realmente no hay límite a la disposición del presidente Trump para abusar de su poder y humillar a nuestro país”, subrayó el candidato demócrata y vicepresidente durante la administración de Barack Obama.

A pesar del caos, Trump continúa rechazando todas las acusaciones. El pasado viernes, durante una conferencia de prensa, el mandatario volvió a insistir en que “no es nada” y criticó a los reporteros por preguntar acerca de ello.

“Tengo conversaciones con muchos líderes. Siempre es adecuado. Siempre apropiado”, manifestó Trump. “Al nivel más elevado siempre apropiado. Y en todo lo que hago lucho por este país”.

A raíz de todos estos sucesos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho estar lista para aprobar un conjunto de leyes que permitan acusar al presidente de los Estados Unidos, en caso de haber cometido algún crimen.

“Un presidente debe ser acusado, si ha cometido un delito, cualquier presidente. No hay nada en ningún lugar que diga que el presidente no debe ser acusado”, declaró el viernes la demócrata.

Actualmente, la única medida que se podría aplicar a un presidente de Estados Unidos por infringir la ley, ya sea por traición, soborno u otros delitos menores, -según lo estipulado en el Artículo II, sección 4 de la Carta Magna- es la “destitución”.

“Los Padres Fundadores nunca podrían haber sospechado que un presidente sería tan abusivo de la Constitución de los Estados Unidos, que la separación de poderes sería irrelevante para él", subrayó Pelosi.