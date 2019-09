Presentadora se refiere a Shakira como "la esposa de Piqué" y provoca furia en las redes

Publicado el Domingo, 29 Septiembre, 2019 - 13:13 (GMT-5)

La presentadora hondureña Ana Jurka ha desatado la furia en las redes al referirse a Shakira como "la esposa de Piqué" e un tuit en el que anunciaba la participación de la cantante colombiana y de Jennifer Lopez en el entretiempo del Super Bowl 2020.

"JLo y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del Super Bowl. ¡Yo amo a JLo! ¿Qué les parece?", escribió la conductora del programa deportivo de Telemundo, Titulares y más.

Inmediatamente, el tuit causó una gran molestia entre los seguidores de Shakira, que no tardaron en bombardear a la presentadora con toda clase de mensajes por considerarlo no solo machista, sino irrespetuoso con la larga y exitosa carrera de la cantante colombiana.

"La esposa de Piqué ha ido a más mundiales que él", "Mi vida, Piqué no había nacido y Shakira ya era una estrella en Colombia. ¡Por favor!", "Imagínate ser empresaria, cantante, compositora, filántropa, bailarina, productora musical, hablar cuatro idiomas, ser Forbes top 10, más de 25 años en la industria para que una aparecida la llame 'la esposa de Piqué'", ""Esposa de Piqué" qué machista", "Qué feo que siendo mujer intentes demeritar el trabajo de una mujer llamándola la esposa de", "Reduce a una mujer a ser simplemente “la esposa” de alguien más. No a cualquier mujer... a Shakira. Ya contábamos todos Pies Descalzos antes de saber quién era el tal Piqué", "Niña, pero QUIÉN no sabe quién es Shakira, ridícula!", "Falta de respeto, Shakira no es la esposa de nadie. Shakira es Shakira por méritos propios", son algunos de los miles de comentarios.

Ante la oleada de críticas, entre las que tbn se señala que, para empezar, Shakira y Piqué no están casados, la presentadora de Telemundo publicó un video en el que explica su tuit y asegura que tanto para ella como para su público, lo que hace Piqué es más relevante que lo que hace Shakira, y que en su propia bio se describe como "esposa de Josh", por lo cual no entiende por qué eso es una ofensa, aunque señala que "a JLo no la conozco por ser la esposa de nadie, sino por ser JLo". Su video explicativo, lejos de ayudarla, la ha dejado peor 'parada' en redes como mujer y como profesional de los medios.